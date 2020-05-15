Giấu giếm chán chê, Lan Khuê đã chịu công khai mặt con trai, dân tình tấm tắc ‘giống bố như đúc’

Cuối cùng Hoa khôi Lan Khuê cũng chịu công khai diện mạo quý tử đầu lòng. Vẻ bụ bẫm, đáng yêu của cậu nhóc được mọi người khen ngợi hết lời.
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Sau thời gian ở nhà tránh dịch, Hoa khôi Lan Khuê và chồng đã có chuyến du lịch đầu tiên. Cả gia đình đi chơi để giải tỏa không khí oi bức của mùa hè và “hâm nóng” tình yêu. Vợ chồng doanh nhân John Tuấn Nguyễn còn đưa cả con trai theo cùng, đây là chuyến đi đầu tiên của cậu nhóc từ khi chào đời.
“Chuyến đi đầu tiên của Mami và Baby. Baby trộm vía ngoan vô cùng, cả ngày chơi mệt là tối baby chỉ ngủ ngon thật ngon. Thương quá trời. Chuyến đi đầu tiên đúng ngay giai đoạn con ăn dặm. Mami lỉnh kỉnh vác đồ của con đi khắp nơi. May là vẫn ổn, con hợp tác, mami vui. 2 mẹ con mình cùng nhau cố gắng nhiều con nhé", chân dài họ Trần chia sẻ.
Nhân dịp đặc biệt này, vợ chồng Lan Khuê cũng quyết định công khai ảnh chính diện gương mặt “hoàng tử bé”. Hơn 5 tháng tuổi, bé Connor vô cùng bụ bẫm, kháu khỉnh cùng gương mặt phúng phính đáng yêu. Nhìn vào hình ảnh này, mọi người chọc ghẹo nàng hoa khôi đẻ thuê vì con trai quá giống bố.
Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn kết hôn vào năm 2018. 1 năm sau đám cưới, cặp đôi hân hoan chào đón quý tử đầu lòng ra đời khỏe mạnh. Từ ngày kết hôn và sinh con, Hoa khôi Áo dài 2014 gần như rút lui khỏi làng giải trí. Cô tận hưởng hôn nhân hạnh phúc và toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình.