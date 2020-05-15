Giấu giếm chán chê, Lan Khuê đã chịu công khai mặt con trai, dân tình tấm tắc ‘giống bố như đúc’

Sau thời gian ở nhà tránh dịch, Hoa khôi Lan Khuê và chồng đã có chuyến du lịch đầu tiên. Cả gia đình đi chơi để giải tỏa không khí oi bức của mùa hè và “hâm nóng” tình yêu. Vợ chồng doanh nhân John Tuấn Nguyễn còn đưa cả con trai theo cùng, đây là chuyến đi đầu tiên của cậu nhóc từ khi chào đời.

Lan Khuê chia sẻ bức ảnh gia đình 3 thành viên, để lộ mặt con trai cưng - Ảnh: FB

“Chuyến đi đầu tiên của Mami và Baby. Baby trộm vía ngoan vô cùng, cả ngày chơi mệt là tối baby chỉ ngủ ngon thật ngon. Thương quá trời. Chuyến đi đầu tiên đúng ngay giai đoạn con ăn dặm. Mami lỉnh kỉnh vác đồ của con đi khắp nơi. May là vẫn ổn, con hợp tác, mami vui. 2 mẹ con mình cùng nhau cố gắng nhiều con nhé", chân dài họ Trần chia sẻ.