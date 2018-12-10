Giật mình với thân hình phì nhiêu, gương mặt phá nét thấy rõ của Nam Em sau nghi vấn trầm cảm

Hậu trường 10/12/2018 13:14

Sau thời gian dài cố gắng giảm cân, Nam Em tiếp tục gây hoang mang khi xuất hiện với gương mặt tròn xoe và thân hình phát tướng.

Chiều 9/12, Nam Em cùng nhiều sao Việt nổi tiếng đã tham gia trình diễn bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Hằng Nguyễn. Xuất hiện trên sân khấu, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 diện bộ váy sặc sỡ với tông màu chủ đạo là vàng và xanh. Tuy nhiên, gam màu nổi khiến Nam Em như bị chìm hẳn trong bộ trang phục quá rực rỡ. Làn da trắng sứ trước đây của người đẹp cũng đã chuyển qua màu bánh mật khiến nhiều người suýt không nhận ra.

Tuy nhiên, điều đáng nói là vóc dáng và gương mặt của mỹ nhân sinh năm 1996 trông rất tròn trịa nếu không muốn nói là phát tướng quá đà. Suốt thời gian qua, Nam Em đã cố gắng giảm cân nhưng dường như không đem lại hiệu quả như mong đợi. Mặc dù Nam Em cho biết đã giảm thành công 2kg nhưng cư dân mạng cho rằng người đẹp thậm chí còn mũm mĩm hơn trước đây.

Giật mình với thân hình phì nhiêu, gương mặt phá nét thấy rõ của Nam Em sau nghi vấn trầm cảm - Ảnh 1
Nam Em gây choáng khi xuất hiện với thân hình phát tướng thấy rõ - Ảnh: Internet
Giật mình với thân hình phì nhiêu, gương mặt phá nét thấy rõ của Nam Em sau nghi vấn trầm cảm - Ảnh 2
Giật mình với thân hình phì nhiêu, gương mặt phá nét thấy rõ của Nam Em sau nghi vấn trầm cảm - Ảnh 3
Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 mất hẳn vẻ đẹp thanh thoát ngày nào - Ảnh: Internet
Giật mình với thân hình phì nhiêu, gương mặt phá nét thấy rõ của Nam Em sau nghi vấn trầm cảm - Ảnh 4
Dù đã cố gắng giảm cân nhưng dường như Nam Em ngày càng tròn trịa - Ảnh: Internet
Giật mình với thân hình phì nhiêu, gương mặt phá nét thấy rõ của Nam Em sau nghi vấn trầm cảm - Ảnh 5
Hình ảnh phì nhiêu của Nam Em sau khi tăng tới 8kg cách đây ít tháng - Ảnh: Internet

Cách đây ít tháng, Nam Em khiến nhiều người thất vọng khi xuất hiện với thân hình phát tướng, nhan sắc xuống cấp trầm trọng. Đó là khoảng thời gian trước đám cưới Trường Giang ít ngày.

Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 thừa nhận do gặp nhiều chuyện buồn cá nhân nên đã không thể kiểm soát chuyện ăn uống và tăng 8kg. Từ đó đến nay, Nam Em dù đã cố gắng rất nhiều vẫn chưa thể lấy lại phong độ như ban đầu.

Bị antifan chê mập như ‘mẹ sề’, Nam Em quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ

Bị antifan chê mập như ‘mẹ sề’, Nam Em quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ

Trước những bình luận tiêu cực về ngoại hình từ cộng đồng mạng, Nam Em bất ngờ có động thái mới “dằn mặt” antifan.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Em Nam Em phát tướng Nam Em tăng cân

TIN MỚI NHẤT

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 4 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42