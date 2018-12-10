Giật mình với thân hình phì nhiêu, gương mặt phá nét thấy rõ của Nam Em sau nghi vấn trầm cảm

Chiều 9/12, Nam Em cùng nhiều sao Việt nổi tiếng đã tham gia trình diễn bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Hằng Nguyễn. Xuất hiện trên sân khấu, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 diện bộ váy sặc sỡ với tông màu chủ đạo là vàng và xanh. Tuy nhiên, gam màu nổi khiến Nam Em như bị chìm hẳn trong bộ trang phục quá rực rỡ. Làn da trắng sứ trước đây của người đẹp cũng đã chuyển qua màu bánh mật khiến nhiều người suýt không nhận ra.

Tuy nhiên, điều đáng nói là vóc dáng và gương mặt của mỹ nhân sinh năm 1996 trông rất tròn trịa nếu không muốn nói là phát tướng quá đà. Suốt thời gian qua, Nam Em đã cố gắng giảm cân nhưng dường như không đem lại hiệu quả như mong đợi. Mặc dù Nam Em cho biết đã giảm thành công 2kg nhưng cư dân mạng cho rằng người đẹp thậm chí còn mũm mĩm hơn trước đây.