Giật mình với thân hình phì nhiêu, gương mặt phá nét thấy rõ của Nam Em sau nghi vấn trầm cảm

Sau thời gian dài cố gắng giảm cân, Nam Em tiếp tục gây hoang mang khi xuất hiện với gương mặt tròn xoe và thân hình phát tướng.
- Tưởng đã giảm 8 cân, Nam Em đột nhiên lộ eo to dáng phình khi diện áo dài
- Phản ứng khó tin của Nam Em khi bị mỉa mai 'không bình thường’
Chiều 9/12, Nam Em cùng nhiều sao Việt nổi tiếng đã tham gia trình diễn bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Hằng Nguyễn. Xuất hiện trên sân khấu, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 diện bộ váy sặc sỡ với tông màu chủ đạo là vàng và xanh. Tuy nhiên, gam màu nổi khiến Nam Em như bị chìm hẳn trong bộ trang phục quá rực rỡ. Làn da trắng sứ trước đây của người đẹp cũng đã chuyển qua màu bánh mật khiến nhiều người suýt không nhận ra.
Tuy nhiên, điều đáng nói là vóc dáng và gương mặt của mỹ nhân sinh năm 1996 trông rất tròn trịa nếu không muốn nói là phát tướng quá đà. Suốt thời gian qua, Nam Em đã cố gắng giảm cân nhưng dường như không đem lại hiệu quả như mong đợi. Mặc dù Nam Em cho biết đã giảm thành công 2kg nhưng cư dân mạng cho rằng người đẹp thậm chí còn mũm mĩm hơn trước đây.
Cách đây ít tháng, Nam Em khiến nhiều người thất vọng khi xuất hiện với thân hình phát tướng, nhan sắc xuống cấp trầm trọng. Đó là khoảng thời gian trước đám cưới Trường Giang ít ngày.
Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 thừa nhận do gặp nhiều chuyện buồn cá nhân nên đã không thể kiểm soát chuyện ăn uống và tăng 8kg. Từ đó đến nay, Nam Em dù đã cố gắng rất nhiều vẫn chưa thể lấy lại phong độ như ban đầu.