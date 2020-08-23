Sở hữu chiều cao 1m7 cùng gương mặt xinh xắn, Gia Bảo - con gái Hiền Thục được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành mỹ nhân tương lai của Vbiz.

Hậu ly hôn, con gái Gia Bảo dần trở thành chỗ dựa tinh thần, niềm tự hào và hạnh phúc của nữ ca sĩ Hiền Thục. Từ nhỏ, cô bé đã thường xuyên xuất hiện cùng mẹ trên sân khấu và gây ấn tượng với ngoại hình mũm mĩm, dễ thương. Bên cạnh đó, con gái Hiền Thục còn được nhận xét là thông minh và lanh lợi.

Gia Bảo mũm mĩm, đáng yêu xuất hiện bên mẹ Hiền Thục – Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, công chúa nhỏ nhà Hiền Thục dần trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Khác với hình ảnh thuở bé, Gia Bảo đã có cuộc “lột xác” ngoạn mục về ngoại hình nhờ giảm được 25kg.

Từ cuối năm 2019, Gia Bảo tích cực áp dụng chế độ ăn kiêng giảm cân và luyện tập thể dục để thay đổi vóc dáng – Ảnh: Internet

Trước đó, con gái Hiền Thục từng nỗ lực giảm cân nhưng không thành công. Khi kiểm tra, bác sĩ kết luận Gia Bảo thiếu vitamin D, khó tổng hợp cơ cho quá trình giảm cân. Chính vì vậy, Hiền Thục quyết định cùng con gái dậy sớm mỗi ngày suốt nhiều tháng để tắm nắng. Ngoài ra, cô bé còn kết hợp với chế độ ăn và tập luyện chăm chỉ.

Nhan sắc xinh đẹp trẻ trung của Hiền Thục bên con gái - Ảnh: Internet

Bước sang tuổi 18 và giảm cân thành công, con gái Hiền Thục ngày càng xinh xắn, đáng yêu - Ảnh: Internet

Được biết, dù chỉ mới chạm ngưỡng 18 tuổi nhưng Gia Bảo đã cao tận 1m7, sở hữu body thon gọn cùng gương mặt xinh đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không ít ý kiến cho rằng con gái Hiền Thục sẽ sớm trở thành mỹ nhân tương lai của showbiz Việt.

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