Gần 2 năm sau khi ly hôn, cuộc sống của NS Hồng Đào ra sao?

Hậu trường 07/01/2021 16:33

Dù phải ngưng hoạt động nghệ thuật suốt thời gian dài vì dịch bệnh nhưng nghệ sĩ Hồng Đào vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Quang Minh và Hồng Đào từng là cặp đôi "vàng" của showbiz Việt. Không chỉ ăn ý trên sân khấu, họ còn là cặp đôi đẹp ngoài đời. Tuy nhiên giữa năm 2019, cả hai thông báo "đường ai nấy đi" sau hơn 20 năm chung sống. Dù vô cùng tiếc nuối nhưng khán giả vẫn tôn trọng quyết định của họ và mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Hồng Đào và Quang Minh.

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Nghệ sĩ Hồng Đào rạng ngời khoe ảnh bên con gái tại Mỹ - Ảnh: FB

Hiện tại, công chúng vẫn luôn dõi theo cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ. Gần 2 năm sau khi ly hôn, Hồng Đào đã tìm được bình yên trong cuộc sống. Cô đang tận hưởng những ngày tháng vui vẻ bên các con tại Mỹ.

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nghệ sĩ Hồng Đào không thể về nước hoạt động. Nhưng tại xứ người, cô vẫn tìm niềm vui cho bản thân qua các hoạt động như nấu ăn, chăm sóc vườn cây... Thi thoảng, nữ nghệ sĩ cũng đi chơi cùng các con, gặp gỡ bạn bè dịp cuối tuần.

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Nữ nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh về cuộc sống tại Mỹ để công chúng theo dõi - Ảnh: FB

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Ở tuổi U60, Hồng Đào được khen ngày càng trẻ trung và xinh đẹp - Ảnh: FB

Không lâu trước, nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ về năm 2020 đầy biến động và chào năm mới: "Những ngày cuối của năm 2020 tôi nghe nhiều người hăm he: 'Hết dịch sẽ mua này sắm nọ', 'Qua năm mới yên bình sẽ thăm người này, người kia'. Ngay cả đến mẹ tôi, bà cụ 80 tuổi cũng ngân nga: 'Cuộc đời có được bao năm. Không ăn cũng thiệt, không chơi cũng hoài'.... Có lẽ những gì xảy đến trong năm 2020 làm mọi người dự tính sẽ sống vui hơn, tiêu xài nhiều hơn, gần gũi nhau hơn và quý trọng những gì mình đang có. Mình hẹn nhau 2021 nhé với tất cả những gì tốt đẹp nhất đang ở phía trước".

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