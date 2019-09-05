Gần 1 tháng sau ca phẫu thuật 4 tỷ đồng, sức khỏe con trai ca sĩ Minh Hiền giờ ra sao?

Ca sĩ Minh Hiền vui mừng thông báo tình trạng sức khỏe của con trai có nhiều chuyển biến tốt sau khi phẫu thuật ghép tủy.

Mới đây, ca sĩ Minh Hiền vừa đăng tải dòng trạng thái thông báo tình trạng sức khỏe của con trai 1 tuổi. Gần 1 tháng sau ca phẫu thuật ghép tủy, sức khỏe của bé Minh Đức có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp nhận tủy tốt. "Bác sĩ nói có mấy bạn cũng cùng đợt ghép tủy với Minh Đức nhưng riêng Minh Đức tiếp nhận tủy tốt nhất và mọi thứ đang tốt dần lên. Minh Đức phải cảm ơn mẹ của em nhiều nhé vì tủy của mẹ Đức là rất tốt, nên khi ghép tủy chỉ sau 6 ngày thì tủy bắt đầu sản sinh phát triển. Và như bác sĩ dự định các chỉ số lên đến mức của người bình thường và sức khỏe của cháu tốt dần lên thì 1, 2 tuần nữa cháu sẽ được ra viện”, nữ ca sĩ tiết lộ tình trạng của con trai.

Cậu bé đã khỏe hơn, sắc mặt tươi tắn sau ca phẫu thuật - Ảnh: FB Nữ ca sĩ và con trai sẽ về lại Việt Nam vào dịp Tết Dương lịch - Ảnh: FB Minh Hiền cho biết, khoảng 1 đến 2 tuần nữa con trai sẽ được xuất viện. Tuy nhiên, hai mẹ con vẫn phải ở lại Singapore 3 tháng nữa vì bé Minh Đức phải kiểm tra sức khỏe mỗi tuần. Con trai 1 tuổi của ca sĩ Minh Hiền tại bệnh viện - Ảnh: FB Cô cũng gửi lời cảm ơn đến người thân, đồng nghiệp, bạn bè đã giúp đỡ cô và con trai trong lúc nguy khốn.

Minh Hiền viết: "Tôi vẫn có người thân, gia đình luôn bên cạnh và đặc biệt là mẹ (bà ngoại) đã luôn ở bên chăm sóc con từng bữa ăn, và thời gian rảnh bà còn đi làm thêm dọn dẹp, giặt giũ, lau nhà và nấu cơm cho nhà người ta kiếm thêm đồng để phụ giúp mẹ con tôi. Và tôi vẫn còn những người thân yêu luôn ở bên động viên tôi mỗi ngày. Như vậy, đối với tôi là may mắn và hạnh phúc lắm rồi". Để đưa con sang Singapore làm phẫu thuật, nữ ca sĩ phải bán hết tài sản và vay mượn nhiều nơi vì chi phí đến 4 tỷ đồng - Ảnh: FB Được biết, con trai ca sĩ Minh Hiền mắc bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh và biến chứng chủng lao. Để trị bệnh cho con trai, cô phải bán hết nhà cửa, vay mượn bạn bè người thân và nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Trước đó, ca sĩ Thanh Lam, Tùng Dương, Trung Quân... đã đứng lên kêu gọi giúp đỡ đồng nghiệp.

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