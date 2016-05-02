Facebook sao Việt: Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hạnh phúc đón con trai mới sinh về nhà

Hậu trường 02/05/2016 09:34

Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hạnh phúc đưa con trai mới sinh về nhà: "Mình về nhà thôi, nhớ nhà quá rồi phải không con trai".

Facebook sao Việt: Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hạnh phúc đón con trai mới sinh về nhà - Ảnh 1

Ưng Hoàng Phúc hân hoan khoe niềm vui đón vợ con về: Mình về nhà thôi, nhớ nhà quá rồi phải không con trai...?

10-anh-hot-trong-ngay-tren-facebook-2

Ngọc Trinh trổ tài tập động tác plank kinh điển.

Facebook sao Việt: Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hạnh phúc đón con trai mới sinh về nhà - Ảnh 3

Á hậu Tú Anh khiến người nhìn khó dời mắt khỏi thân hình chuẩn đến từng centimet

Facebook sao Việt: Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hạnh phúc đón con trai mới sinh về nhà - Ảnh 4

Đông Nhi gửi lời đến các fans yêu quý: nghỉ lễ vui vẻ nhé các tình yêu

Facebook sao Việt: Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hạnh phúc đón con trai mới sinh về nhà - Ảnh 5

Elly Trần tâm sự: Ngày lễ mà mẹ vẫn phải đi làm, Facetime với tình yêu trước giờ diễn.
Thương nàng biết mấy...

Facebook sao Việt: Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hạnh phúc đón con trai mới sinh về nhà - Ảnh 6

Hà Kiều Anh:  con gái tròn sáu tháng. Sự hiện diện của con trong gia đình là một
thay đổi lớn cho tất cả mọi người. Đến bây giờ mẹ vẫn chưa hết sung sướng vì có
con trong đời. Có con gái thật tuyệt. Con đang lớn dần lên mỗi ngày, mới ngày nào
nhìn con đỏ hỏn trong tay mẹ mà hôm nay đã biết sờ má ba, ôm cổ mẹ, đùa giỡn với
các anh rồi... Nhìn lại mấy tấm hình con Viann chụp lúc 1 tháng tuổi
thấy con bây giờ đã "già" lên rất nhiều...!

Facebook sao Việt: Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hạnh phúc đón con trai mới sinh về nhà - Ảnh 7

Huyền My check in nới đến khoe với người hâm mộ quê nhà:  Bé Mỳ đón bình minh ở Seoul nè cả nhà

Facebook sao Việt: Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hạnh phúc đón con trai mới sinh về nhà - Ảnh 8

Lệ Quyên: Ra đường hôm nay vắng vẻ quá...mọi người đi chơi hết rồi...

Facebook sao Việt: Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hạnh phúc đón con trai mới sinh về nhà - Ảnh 9

Lý Hải hân hoan khoe khoảnh khắc ngủ yêu của các con

10-anh-hot-trong-ngay-tren-facebook-5

Tóc Tiên mặc jumpsuit hoa, đi giày bệt năng động.

Facebook sao Việt: Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hạnh phúc đón con trai mới sinh về nhà - Ảnh 11

Ngọc Hân nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình

Facebook sao Việt: Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hạnh phúc đón con trai mới sinh về nhà - Ảnh 12

Phạm Quỳnh Anh bình yên hạnh phúc bên con gái: Mẹ yêu cô gái nhỏ.

10-anh-hot-trong-ngay-tren-facebook-7

Hai mẹ con Thanh Thúy và bé Cà Phê tạo dáng selfie xì tin khi đi nghỉ lại một resort 5 sao.

Facebook sao Việt: Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hạnh phúc đón con trai mới sinh về nhà - Ảnh 14

Facebook sao Việt: Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hạnh phúc đón con trai mới sinh về nhà - Ảnh 15

Quế Vân phấn khích khoe khoảnh khắc của con trai bên quý tử nhà Hồ Ngọc Hà:
Subeo và Ben có một ngày nghỉ lễ thật tuyệt tại Thủ Đô Hà Nội...

10-anh-hot-trong-ngay-tren-facebook-3

Hà Hồ khoe streetstyle trẻ trung khi diện quần yếm bò.

10-anh-hot-trong-ngay-tren-facebook-8

Bé Happy được ba Huỳnh Đông đưa đi chơi khi vẫn còn ngái ngủ: "Lễ của ba con em.
Đi chơi mà bùn ngủ dữ thần rồi, mắt đơ ròi, mặt hề ròi, hết soái nhi soái nhí rồi".

Facebook sao Việt: Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hạnh phúc đón con trai mới sinh về nhà - Ảnh 18

Facebook sao Việt: Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hạnh phúc đón con trai mới sinh về nhà - Ảnh 19

Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh nghỉ lễ bên nhau vui vẻ hạnh phúc

Facebook sao Việt: Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hạnh phúc đón con trai mới sinh về nhà - Ảnh 20

Văn Mai Hương: Lâu lắm mới xả thân vào nắng10-anh-hot-trong-ngay-tren-facebook-4

Lam Trường tranh thủ những ngày nghỉ để tham quan danh thắng Tràng An ở Ninh Bình.

10-anh-hot-trong-ngay-tren-facebook-9

Gia đình Đoan Trang xả hơi, đi ăn đồ Nhật nhân ngày nghỉ lễ.

 

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Facebook sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Hậu trường 20 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp QUƠ TAY LÀ CÓ TIỀN, tha hồ hưởng phúc, tài lộc thăng hoa trong 15 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp QUƠ TAY LÀ CÓ TIỀN, tha hồ hưởng phúc, tài lộc thăng hoa trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Thần Tài chiếu cố đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Thần Tài chiếu cố đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Đời sống 59 phút trước
Khoảnh khắc kinh hoàng, sạc dự phòng bốc cháy trên chiếc máy bay chật kín người

Khoảnh khắc kinh hoàng, sạc dự phòng bốc cháy trên chiếc máy bay chật kín người

Video 1 giờ 6 phút trước
Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Video 2 giờ 6 phút trước
3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu