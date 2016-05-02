Facebook sao Việt: Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hạnh phúc đón con trai mới sinh về nhà

Ưng Hoàng Phúc hân hoan khoe niềm vui đón vợ con về: Mình về nhà thôi, nhớ nhà quá rồi phải không con trai...?

Á hậu Tú Anh khiến người nhìn khó dời mắt khỏi thân hình chuẩn đến từng centimet

Đông Nhi gửi lời đến các fans yêu quý: nghỉ lễ vui vẻ nhé các tình yêu

Elly Trần tâm sự: Ngày lễ mà mẹ vẫn phải đi làm, Facetime với tình yêu trước giờ diễn.

Thương nàng biết mấy...

Hà Kiều Anh: con gái tròn sáu tháng. Sự hiện diện của con trong gia đình là một

thay đổi lớn cho tất cả mọi người. Đến bây giờ mẹ vẫn chưa hết sung sướng vì có

con trong đời. Có con gái thật tuyệt. Con đang lớn dần lên mỗi ngày, mới ngày nào

nhìn con đỏ hỏn trong tay mẹ mà hôm nay đã biết sờ má ba, ôm cổ mẹ, đùa giỡn với

các anh rồi... Nhìn lại mấy tấm hình con Viann chụp lúc 1 tháng tuổi

thấy con bây giờ đã "già" lên rất nhiều...!

Huyền My check in nới đến khoe với người hâm mộ quê nhà: Bé Mỳ đón bình minh ở Seoul nè cả nhà

Lệ Quyên: Ra đường hôm nay vắng vẻ quá...mọi người đi chơi hết rồi...

Lý Hải hân hoan khoe khoảnh khắc ngủ yêu của các con

Tóc Tiên mặc jumpsuit hoa, đi giày bệt năng động.

Ngọc Hân nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình

Phạm Quỳnh Anh bình yên hạnh phúc bên con gái: Mẹ yêu cô gái nhỏ.

Hai mẹ con Thanh Thúy và bé Cà Phê tạo dáng selfie xì tin khi đi nghỉ lại một resort 5 sao.

Quế Vân phấn khích khoe khoảnh khắc của con trai bên quý tử nhà Hồ Ngọc Hà:

Subeo và Ben có một ngày nghỉ lễ thật tuyệt tại Thủ Đô Hà Nội...

Hà Hồ khoe streetstyle trẻ trung khi diện quần yếm bò.

Bé Happy được ba Huỳnh Đông đưa đi chơi khi vẫn còn ngái ngủ: "Lễ của ba con em.

Đi chơi mà bùn ngủ dữ thần rồi, mắt đơ ròi, mặt hề ròi, hết soái nhi soái nhí rồi".

Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh nghỉ lễ bên nhau vui vẻ hạnh phúc

Văn Mai Hương: Lâu lắm mới xả thân vào nắng

Lam Trường tranh thủ những ngày nghỉ để tham quan danh thắng Tràng An ở Ninh Bình.

Gia đình Đoan Trang xả hơi, đi ăn đồ Nhật nhân ngày nghỉ lễ.