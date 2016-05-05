Facebook sao Việt: Huy Khánh "rơi tõm" xuống sông vì... đi cầu khỉ

Hậu trường 05/05/2016 11:19

Huy Khánh hóm hỉnh tiết lộ: Hậu quả của việc đi cầu khỉ...

 

Facebook sao Việt: Huy Khánh 'rơi tõm' xuống sông vì... đi cầu khỉ - Ảnh 1

Huy Khánh hóm hỉnh tiết lộ: Hậu quả của việc đi cầu khỉ...

Hà Hồ tươi tắn tại sân bay:

Hà Hồ tươi tắn tại sân bay: "Tháng 5 vui tươi. Đi tí ti công việc rồi lại về vui tươi".

Facebook sao Việt: Huy Khánh 'rơi tõm' xuống sông vì... đi cầu khỉ - Ảnh 3

Bằng Kiều đưa các quý tử đi mua sắm

Facebook sao Việt: Huy Khánh 'rơi tõm' xuống sông vì... đi cầu khỉ - Ảnh 4

 

Ngọc Trinh chào buổi sáng: Nắng sớm

Facebook sao Việt: Huy Khánh 'rơi tõm' xuống sông vì... đi cầu khỉ - Ảnh 5

Mặc scandal bủa vây, Văn Mai Hương vẫn lạc quan: Ai làm gì cứ làm! Việc mình
 làm là cứ phải cố xinh. Mình cứ vẫn phải là xinh giữa bao bộn bề.

Facebook sao Việt: Huy Khánh 'rơi tõm' xuống sông vì... đi cầu khỉ - Ảnh 6

Đan Lê hạnh phúc nhìn hai con chơi đùa: Hai ông giặc thấy mẹ dọn dẹp ít đồ lâu ngày
không dùng đem đi cất cũng xông vào đòi giúp đỡ. Giúp đâu không thấy,
vồ được cái máy hút sữa thế là lẩn mẩn chơi bác sĩ khám bệnh cả tối.

Facebook sao Việt: Huy Khánh 'rơi tõm' xuống sông vì... đi cầu khỉ - Ảnh 7

Facebook sao Việt: Huy Khánh 'rơi tõm' xuống sông vì... đi cầu khỉ - Ảnh 8

Elly Trần phấn khích chia sẻ "bí quyết" hong tóc khô của con gái: Khi gội đầu xong
cô chú thuờng hong tóc bằng cách gì? Còn mình thì gội đầu xong ra nhảy một
 bài là tóc khô luôn cô chú.

Facebook sao Việt: Huy Khánh 'rơi tõm' xuống sông vì... đi cầu khỉ - Ảnh 9

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển hạnh phúc bên nhau
Facebook sao Việt: Huy Khánh 'rơi tõm' xuống sông vì... đi cầu khỉ - Ảnh 10

Ngọc Quyên hóm hỉnh nói về khoảnh khắc dễ thương của con trai:
Xin chào các bạn mình là bác sĩ khỉ đây ....

Facebook sao Việt: Huy Khánh 'rơi tõm' xuống sông vì... đi cầu khỉ - Ảnh 11

Jennifer Phạm bật mí "bí mật" đằng sau những bức hình đẹp:
Đằng sau những tấm hình đẹp là sự lao động của cả một ekip.

Facebook sao Việt: Huy Khánh 'rơi tõm' xuống sông vì... đi cầu khỉ - Ảnh 12

Phan Như Thảo khoe niềm vui hội tụ cùng gia đình tại Đà Lạt:  Family dinner in Dalat 4/5/2016. Nhiệm vụ duy nhất mà bầu giỏi : "xếp bàn ăn".

Facebook sao Việt: Huy Khánh 'rơi tõm' xuống sông vì... đi cầu khỉ - Ảnh 13

Tóc Tiên thích thú khi về Mỹ: Về Mỹ vào mùa thật đẹp,
thích nhất được tự lái xe nghe nhạc uống cafe!

Facebook sao Việt: Huy Khánh 'rơi tõm' xuống sông vì... đi cầu khỉ - Ảnh 14

Xuân Bắc hài hước: Lâu quá không được 'Seo phi' với điện thoại cùi bắp!

Facebook sao Việt: Huy Khánh 'rơi tõm' xuống sông vì... đi cầu khỉ - Ảnh 15

Khoảnh khắc bên nhau của vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh:
 Dù mưa gió vẫn đây bao năm, vòng tay em vẫn ấm.

Facebook sao Việt: Huy Khánh 'rơi tõm' xuống sông vì... đi cầu khỉ - Ảnh 16

Vy Oanh: Lần đầu được ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, mẹ chạy theo em mệt nghỉ, té
 rầm rầm rồi tự đứng dậy cười chạy tiếp. Sau mấy tiếng chạy hết công suất thì
2 đứa mặt đỏ như trái gấc. Mẹ nguyện chạy theo em suốt đời nhé.
Mỹ Tâm đăng tấm hình lạnh lùng trong <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/hau-truong-176'>hậu trường</a> quay quảng cáo:

Mỹ Tâm đăng tấm hình lạnh lùng trong hậu trường quay quảng cáo: "Sẽ có bao nhiêu trái tim dành tặng cô gái cute này?".

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Phạm Hương cùng các em nhỏ đưa tay vẫy chào mọi người: "Chuyến đi thiện nguyện tại Điện Biên Đông. Dạy học cho các em lớp 2 tại trường Chua Ta".

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Vợ chồng Nhật Kim Anh nắm tay nhau tình tứ trên xe: ""Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, nói với nhau một câu: 'Anh ơi đi trốn với em'. Lãng mạn ghê chưa".

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Ricky nhà Ngọc Thạch có dáng ngồi cực oách. Gia đình siêu mẫu đang có kỳ nghỉ ở biển.

 

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Từ khóa:   Facebook sao Việt

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