Elly Trần tiếp tục gây sốc với ảnh 'thiếu vải', dùng chăn che đi bộ phận nhạy cảm khiến người xem ‘ngượng chín mặt’

Khoảng thời gian gần đây, Elly Trần liên tục nhận về những ý kiến trái chiều khi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc “thiếu vải” lên mạng xã hội.

Được xem là “biểu tượng sexy” của Vbiz, nữ diễn viên Elly Trần luôn biết cách “đốt mắt” khán giả với những bộ ảnh nóng bỏng. Dù đã là mẹ 2 con nhưng vóc dáng của người đẹp vẫn vô cùng thon gọn, quyến rũ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, Elly Trần ngày càng táo bạo hơn khi liên tục đăng tải ảnh và clip "thiếu vải" trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cô nàng đang lạm dụng việc khoe thân quá đà gây phản cảm.

Elly Trần là người đẹp gợi cảm nhất nhì showbiz Việt - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên không ngại khoe khoảnh khắc bán nude trong phòng tắm - Ảnh: IG

Instagram của cô nàng ngập tràn ảnh 'thiếu vải', dân mạng cũng phải ngao ngán – Ảnh: IG

Mới đây, Elly Trần tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc “nửa kín nửa hở” lên trang Instagram cá nhân. Qua hình ảnh chia sẻ, nữ diễn viên "không mặc gì" tạo dáng gợi cảm trên giường, dùng chăn che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể.

Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên - Ảnh: IG

Ngay lập tức, khoảnh khắc táo bạo này của Elly Trần đã nhận về không ít chỉ trích của công chúng. Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận chê bai: “Ngày càng rẻ tiền”, “Suốt ngày phơi thân, bỏ theo dõi đây”, “Có gì đỡ nhàm hơn không. Ngày trước thích giờ chán”, “Sao chị toàn chụp ảnh gần như khỏa thân thế ạ?”, “Hồi xưa phải nói thích chị. Nhưng giờ hết rồi vì chị làm hư mắt em”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: IG

Trong khi đó, một số người hâm mộ nhẹ nhàng khuyên nữ diễn viên nên tiết chế trong việc khoe thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/elly-tran-tiep-tuc-gay-soc-voi-anh-thieu-vai-dung-chan-che-di-bo-phan-nhay-cam-khien-nguoi-xem-nguong-chin-mat-366254.html