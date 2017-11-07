Dương Mỹ Linh hoang mang vì iPhone X không nhận ra chủ nhân: Bật mí lý do 'khó đỡ' mà 99,9 % mỹ nhân Việt mắc phải

Vừa mới ngủ dậy, Dương Mỹ Linh đã vô cùng hoang mang vì không tài nào mở được khóa chiếc iPhone X bằng tính năng nhận diện gương mặt, chỉ vì lý do... thiếu son môi.
Thời gian gần đây, khi iPhone X có thêm chức năng mở khóa bằng nhận diện gương mặt, nhiều người đã tỏ ra vô cùng thích thú với tính năng bảo mật tiên tiến này. Tuy vậy, chức năng trên lại có thể gây ra một số rắc rối hài hước cho người sử dụng, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 - Dương Mỹ Linh đã chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" với tính năng nhận diện khuôn mặt của chiếc iPhone X, thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.
Dương Mỹ Linh chia sẻ: "Hôm qua ngồi đọc tí rồi bày đặt cài chế độ nhận dạng khuôn mặt . Sáng nay, cũng khuôn mặt mình mà unlock hoài không được. Eo ơi dở khóc dở cười, hix hix. Công nghệ quá đôi khi cũng phiền thật. Các chị em hãy cẩn thận nhé, nếu không sẽ như em đó. Ah cả nhà biết vì sao mà nó không nhận dạng khuôn mặt mình không?".
Cuối cùng, người đẹp đã phát hiện gương mặt được chọn để máy nhận diện là gương mặt đã được trang điểm. Chính vì thế, khi để mặt mộc, máy đã không nhận ra chủ nhân vì thế cô không tài nào mở khóa điện thoại được.
Biết được lý do, Dương Mỹ Linh đã nhanh chóng tô chút son và mừng rỡ khi cuối cùng chiếc điện thoại cũng đã nhận ra chủ.