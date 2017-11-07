Dương Mỹ Linh hoang mang vì iPhone X không nhận ra chủ nhân: Bật mí lý do 'khó đỡ' mà 99,9 % mỹ nhân Việt mắc phải

Thời gian gần đây, khi iPhone X có thêm chức năng mở khóa bằng nhận diện gương mặt, nhiều người đã tỏ ra vô cùng thích thú với tính năng bảo mật tiên tiến này. Tuy vậy, chức năng trên lại có thể gây ra một số rắc rối hài hước cho người sử dụng, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 - Dương Mỹ Linh đã chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" với tính năng nhận diện khuôn mặt của chiếc iPhone X, thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.