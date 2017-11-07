Dương Mỹ Linh hoang mang vì iPhone X không nhận ra chủ nhân: Bật mí lý do 'khó đỡ' mà 99,9 % mỹ nhân Việt mắc phải

Hậu trường 07/11/2017 14:20

Vừa mới ngủ dậy, Dương Mỹ Linh đã vô cùng hoang mang vì không tài nào mở được khóa chiếc iPhone X bằng tính năng nhận diện gương mặt, chỉ vì lý do... thiếu son môi.

Thời gian gần đây, khi iPhone X có thêm chức năng mở khóa bằng nhận diện gương mặt, nhiều người đã tỏ ra vô cùng thích thú với tính năng bảo mật tiên tiến này. Tuy vậy, chức năng trên lại có thể gây ra một số rắc rối hài hước cho người sử dụng, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 - Dương Mỹ Linh đã chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" với tính năng nhận diện khuôn mặt của chiếc iPhone X, thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Dương Mỹ Linh chia sẻ: "Hôm qua ngồi đọc tí rồi bày đặt cài chế độ nhận dạng khuôn mặt . Sáng nay, cũng khuôn mặt mình mà unlock hoài không được. Eo ơi dở khóc dở cười, hix hix. Công nghệ quá đôi khi cũng phiền thật. Các chị em hãy cẩn thận nhé, nếu không sẽ như em đó. Ah cả nhà biết vì sao mà nó không nhận dạng khuôn mặt mình không?".

Dương Mỹ Linh hoang mang vì iPhone X không nhận ra chủ nhân: Bật mí lý do 'khó đỡ' mà 99,9 % mỹ nhân Việt mắc phải - Ảnh 1
Dương Mỹ Linh hoang mang vì điện thoại không nhận ra chủ - Ảnh: FBNV

Cuối cùng, người đẹp đã phát hiện gương mặt được chọn để máy nhận diện là gương mặt đã được trang điểm. Chính vì thế, khi để mặt mộc, máy đã không nhận ra chủ nhân vì thế cô không tài nào mở khóa điện thoại được.

Biết được lý do, Dương Mỹ Linh đã nhanh chóng tô chút son và mừng rỡ khi cuối cùng chiếc điện thoại cũng đã nhận ra chủ.

Dương Mỹ Linh hoang mang vì iPhone X không nhận ra chủ nhân: Bật mí lý do 'khó đỡ' mà 99,9 % mỹ nhân Việt mắc phải - Ảnh 2
Chiếc điện thoại chỉ nhận ra người đẹp khi cô tô thêm chút son cho gương mặt - Ảnh: FBNV

Dương Mỹ Linh hoang mang vì iPhone X không nhận ra chủ nhân: Bật mí lý do 'khó đỡ' mà 99,9 % mỹ nhân Việt mắc phải - Ảnh 3
Những lúc đi chơi hay dự sự kiện, Dương Mỹ Linh trang điểm khá tươi tắn, trẻ trung - Ảnh: Internet

Dương Mỹ Linh hoang mang vì iPhone X không nhận ra chủ nhân: Bật mí lý do 'khó đỡ' mà 99,9 % mỹ nhân Việt mắc phải - Ảnh 4
Khi không có lớp son phấn, gương mặt Dương Mỹ Linh trông khá nhợt nhạt và có phần khác lạ - Ảnh: Internet

Dương Mỹ Linh hoang mang vì iPhone X không nhận ra chủ nhân: Bật mí lý do 'khó đỡ' mà 99,9 % mỹ nhân Việt mắc phải - Ảnh 5
Mặt mộc kém sắc chính là nguyên nhân khiến các mỹ nhân như Dương Mỹ Linh gặp phải rắc rối với tính năng nhận diện gương mặt của điện thoại iPhone X - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   dương mỹ linh iphone x Sao Việt

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