Dù chỉ mới trình làng nhưng iPhone 8 đã tạo ra cơn sốt trong cộng đồng mạng và cả làng giải trí Việt. Đặc biệt, dù iPhone 8 chưa có mặt tại Việt Nam nhưng mỹ nhân này đã nhanh tay trở thành người đầu tiên sở hữu siêu phẩm công nghệ này.

Vừa qua, hãng Apple đã cho ra mắt dòng điện thoại iPhone 8. Siêu phẩm công nghệ này được công chúng nhiệt tình đón nhận bởi những tính năng vượt trội mà nó mang lại.

Chính vì sức hút quá lớn mà ngay khi vừa ra mắt chiếc điện thoại đắt đỏ này đã rơi vào tầm ngắm của nhiều người nổi tiếng trong showbiz Việt. Đặc biệt, Á hậu Huyền My đã trở thành sao Việt đầu tiên sở hữu siêu phẩm công nghệ này.

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