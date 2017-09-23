Lộ diện sao Việt đầu tiên sở hữu iPhone 8 và quyết 'rinh' về iPhone X đắt đỏ

Hậu trường 23/09/2017 09:56

Dù chỉ mới trình làng nhưng iPhone 8 đã tạo ra cơn sốt trong cộng đồng mạng và cả làng giải trí Việt. Đặc biệt, dù iPhone 8 chưa có mặt tại Việt Nam nhưng mỹ nhân này đã nhanh tay trở thành người đầu tiên sở hữu siêu phẩm công nghệ này.

Vừa qua, hãng Apple đã cho ra mắt dòng điện thoại iPhone 8. Siêu phẩm công nghệ này được công chúng nhiệt tình đón nhận bởi những tính năng vượt trội mà nó mang lại.

Chính vì sức hút quá lớn mà ngay khi vừa ra mắt chiếc điện thoại đắt đỏ này đã rơi vào tầm ngắm của nhiều người nổi tiếng trong showbiz Việt. Đặc biệt, Á hậu Huyền My đã trở thành sao Việt đầu tiên sở hữu siêu phẩm công nghệ này.

Huyền My khoe Iphone 8
Á hậu Huyền My vừa khoe iPhone 8 trên trang Facebook cá nhân, cô chính là sao Việt đầu tiên sở hữu chiếc điện thoại thời thượng này - Ảnh: Internet

Lộ diện sao Việt đầu tiên sở hữu iPhone 8 và quyết 'rinh' về iPhone X đắt đỏ - Ảnh 2
Nhiều bạn bè và fan đã vào chúc mừng Á hậu  - Ảnh: Internet

Lộ diện sao Việt đầu tiên sở hữu iPhone 8 và quyết 'rinh' về iPhone X đắt đỏ - Ảnh 3
Một số fan khuyên Á hậu nên đợi IPhone X song người đẹp tuyên bố sẽ tiếp tục "rinh" về siêu phẩm này khi Apple chính thức rao bán - Ảnh: Internet

Lộ diện sao Việt đầu tiên sở hữu iPhone 8 và quyết 'rinh' về iPhone X đắt đỏ - Ảnh 4
Trước đó, Huyền My cũng là một trong những sao Việt đầu tiên sở hữu chiếc iPhone 7 Plus màu hồng - Ảnh: Internet

Lộ diện sao Việt đầu tiên sở hữu iPhone 8 và quyết 'rinh' về iPhone X đắt đỏ - Ảnh 5
Dù không thường xuyên khoe tài sản nhưng Huyền My đúng là một "tay chơi" hàng công nghệ của showbiz Việt - Ảnh:Internet

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