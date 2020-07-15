Được yêu chiều như bà hoàng nhưng Phan Như Thảo vẫn ghen khi thấy chồng đại gia cưng con gái hơn vợ

Hậu trường 15/07/2020 16:05

Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Phan Như Thảo hào hứng đăng tải khoảnh khắc đầy ngọt ngào của chồng đại gia Đức An và con gái nhỏ.

Từ sau khi kết hôn với đại gia Đức An, nữ diễn viên Phan Như Thảo có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi có chung một cô con gái là bé Bồ Câu.

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Gia đình hạnh phúc của Phan Như Thảo - Ảnh: FB

Từ nhỏ, Bồ Câu đã được bố cưng như trứng mỏng. Hầu hết mọi vật dụng của con gái đều được đại gia Đức An đặt mua từ nước ngoài. Thậm chí, nam doanh nhân còn không ngại chi số tiền khủng xây hẳn 3 căn biệt thự tại Đà Lạt và Nha Trang để tặng cho công chúa nhỏ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Phan Như Thảo bất ngờ chia sẻ loạt ảnh cực đáng yêu của bố con Bồ Câu đến người hâm mộ. Chứng kiến khoảnh khắc ông xã chăm con gái, nữ diễn viên cũng không giấu được sự ghen tỵ: “Phục vụ công chúa còn tốt hơn cả phục vụ vợ nhé Nguyễn Đức An. Cần xem xét lại”.

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Nhìn cảnh chồng chăm con, đến Phan Như Thảo cũng phải ghen – Ảnh: FB

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Bé Bồ Câu được nhận xét rất giống bố - Ảnh: FB

Trong khi Phan Như Thảo bận rộn kinh doanh thì Đức An dần trở thành hậu phương giúp vợ chăm con, nấu ăn. Nữ diễn viên từng tiết lộ con gái quấn bố hơn cả mẹ.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của gia đình Phan Như Thảo, đồng thời không quên trêu chọc nữ diễn viên: “Đàn ông thương vợ con là vậy đó”, “Ganh tỵ với Bồ Câu hả Phan Như Thảo”, “Công chúa mang họ của người ta bà ơi, phân bì cái gì không biết”, “Đẹp bằng Câu không mà đòi được phục vụ chu đáo hả mẹ Thảo”, “Có Câu là mẹ Thảo ra rìa nha mẹ Thảo”...

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Từ khóa:   diễn viên Phan Như Thảo đại gia Đức An con gái Phan Như Thảo

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