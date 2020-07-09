Bị chê tăng cân sau sinh, Phan Như Thảo vẫn tự tin diện bikini, ôm ấp chồng đại gia cực tình tứ

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Phan Như Thảo hào hứng chia sẻ khoảnh khắc cùng gia đình vui đùa tại bể bơi trong chuyến nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Đi kèm loạt ảnh đăng tải, nữ diễn viên còn hài hước tiết lộ điểm giống nhau của ông xã Đức An và con gái nhỏ: “Tít hết cả mắt. Mắt hí gen trội thật sự”.

Con gái nữ diễn viên - bé Bồ Câu ngày càng cao lớn phổng phao - Ảnh: FB

Qua loạt ảnh đăng tải, dù chưa lấy lại được vóc dáng thon gọn sau sinh nhưng nữ diễn viên vẫn tự tin diện bikini. Cô được người hâm mộ khen ngợi vì thần sắc đầy rạng rỡ.

Bên cạnh đó, những khoảnh khắc tình tứ của Phan Như Thảo và chồng đại gia cũng thu hút sự chú ý không kém. Dưới bài đăng, nhiều người không giấu được sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của gia đình nữ diễn viên.

Khoảnh khắc tình tứ của vợ chồng Phan Như Thảo - Ảnh: FB

Trước đó không lâu, Phan Như Thảo cũng từng diện bikini khoe dáng nhưng lại bị một bộ phận cư dân mạng chê bai là “mập, xấu” và khuyên cô nên giảm cân. Theo đó, những người này cho rằng nữ diễn viên là người nổi tiếng nên cần chăm chút ngoại hình hơn khi xuất hiện trước công chúng.

Hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ trước đó nhận về nhiều ý kiến trái chiều – Ảnh: FB

Đối diện với những phản ứng tiêu cực này, thay vì im lặng, bà xã Đức An đã thẳng thắn đáp trả khiến anti-fan phải câm nín.