Chồng đại gia hơn 26 tuổi của Phan Như Thảo cho rằng, phụ nữ đẹp khiến đàn ông 'lủng túi, hại tâm hồn'

Dòng chia sẻ của đại gia Đức An - chồng cựu người mẫu Phan Như Thảo về phụ nữ đẹp nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là phái mạnh.

Trên trang cá nhân, đại gia Đức An thu hút sự chú ý của mọi người khi chia sẻ bức ảnh hạnh phúc bên con gái Bồ Câu. Bên cạnh đó, nam doanh nhân họ Nguyễn còn đăng kèm dòng trạng thái triết lý về cuộc sống. Chồng Phan Như Thảo chia sẻ quan điểm cá nhân về phụ nữ đẹp: "Phụ nữ đẹp sướng con mắt, hại tâm hồn và lủng túi. Tiền có đem đi được không? Chỉ cần đánh đổi một phút hạnh phúc đủ cho cả đời".

Đại gia Đức An khoe khoảnh khắc bình yên bên con gái và triết lý về phụ nữ - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ vô cùng thâm thúy của đại gia Đức An nhận được nhiều sự đồng tình của cư dân mạng, đặc biệt là nam giới. Khi được một người quen hỏi về từ "lủng túi", chồng Phan Như Thảo giải thích: "Shopping mua quần áo là mỗi ngày, đến tối thì shopping online". Hài hước nhất là bình luận thanh minh của cựu siêu mẫu dưới bài viết của chồng: "Anh ấy nói Bồ Câu chứ không phải Thảo nhé".

Sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, đại gia Đức An tìm được hạnh phúc bên vợ trẻ đẹp - Ảnh: FB

Dù giàu có, anh vẫn ủng hộ vợ lo sự nghiệp riêng, còn mình đảm nhận chuyện chăm con, lo việc nhà phụ Phan Như Thảo - Ảnh: FB

Chuyện tình cảm giữa Phan Như Thảo và đại gia Đức An khiến dư luận xôn xao suốt 1 thời gian dài. Từng không ít người cho rằng, người đẹp họ Phan kết hôn với chồng đại gia hơn tận 26 tuổi và từng có 3 đời vợ vì tham vật chất. Thế nhưng bỏ qua mọi thị phi, cặp đôi vẫn chung sống hạnh phúc. Hiện Phan Như Thảo và chồng đại gia có chung một cô con gái xinh xắn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-dai-gia-hon-26-tuoi-cua-phan-nhu-thao-cho-rang-phu-nu-dep-khien-dan-ong-lung-tui-hai-tam-hon-361779.html