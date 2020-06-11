Chồng đại gia hơn 26 tuổi của Phan Như Thảo cho rằng, phụ nữ đẹp khiến đàn ông 'lủng túi, hại tâm hồn'

Hậu trường 11/06/2020 10:32

Dòng chia sẻ của đại gia Đức An - chồng cựu người mẫu Phan Như Thảo về phụ nữ đẹp nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là phái mạnh.

Trên trang cá nhân, đại gia Đức An thu hút sự chú ý của mọi người khi chia sẻ bức ảnh hạnh phúc bên con gái Bồ Câu. Bên cạnh đó, nam doanh nhân họ Nguyễn còn đăng kèm dòng trạng thái triết lý về cuộc sống. Chồng Phan Như Thảo chia sẻ quan điểm cá nhân về phụ nữ đẹp: "Phụ nữ đẹp sướng con mắt, hại tâm hồn và lủng túi. Tiền có đem đi được không? Chỉ cần đánh đổi một phút hạnh phúc đủ cho cả đời".

phan nhu thao va chong
Đại gia Đức An khoe khoảnh khắc bình yên bên con gái và triết lý về phụ nữ - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ vô cùng thâm thúy của đại gia Đức An nhận được nhiều sự đồng tình của cư dân mạng, đặc biệt là nam giới. Khi được một người quen hỏi về từ "lủng túi", chồng Phan Như Thảo giải thích: "Shopping mua quần áo là mỗi ngày, đến tối thì shopping online". Hài hước nhất là bình luận thanh minh của cựu siêu mẫu dưới bài viết của chồng: "Anh ấy nói Bồ Câu chứ không phải Thảo nhé".

phan nhu thao va chong 1
Sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, đại gia Đức An tìm được hạnh phúc bên vợ trẻ đẹp - Ảnh: FB

phan nhu thao va chong 3

phan nhu thao va chong 5
Dù giàu có, anh vẫn ủng hộ vợ lo sự nghiệp riêng, còn mình đảm nhận chuyện chăm con, lo việc nhà phụ Phan Như Thảo - Ảnh: FB

Chuyện tình cảm giữa Phan Như Thảo và đại gia Đức An khiến dư luận xôn xao suốt 1 thời gian dài. Từng không ít người cho rằng, người đẹp họ Phan kết hôn với chồng đại gia hơn tận 26 tuổi và từng có 3 đời vợ vì tham vật chất. Thế nhưng bỏ qua mọi thị phi, cặp đôi vẫn chung sống hạnh phúc. Hiện Phan Như Thảo và chồng đại gia có chung một cô con gái xinh xắn.

Phan Như Thảo tiết lộ lý do không đi chơi với Vũ Khắc Tiệp sau khi lấy đại gia có tài sản hàng trăm tỷ

Phan Như Thảo tiết lộ lý do không đi chơi với Vũ Khắc Tiệp sau khi lấy đại gia có tài sản hàng trăm tỷ

Cũng giống như Ngọc Trinh, Phan Như Thảo từng hoạt động trong công ty người mẫu do Vũ Khắc Tiệp làm chủ.

Xem thêm
Từ khóa:   đại gia Đức An diễn viên Phan Như Thảo Nguyễn Đức An

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026