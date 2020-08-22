Được trai Tây làm quen, Vũ Hà xin nhẹ 100.000 USD khiến đối phương 'chạy mất dép'

Ca sĩ Vũ Hà hài hước kể chuyện được một người đàn ông ngoại quốc ngỏ ý làm quen. Tuy nhiên, nam ca sĩ khiến đối phương "chạy mất dép" khi xin 100.000 USD.
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Ca sĩ Vũ Hà là gương mặt quen thuộc của thị trường âm nhạc Việt Nam. Bên cạnh chất giọng lạ, giọng ca "Búp bê Chao Mi Ao" còn được mọi người yêu mến bởi tính cách hài hước, vui nhộn của mình.
Cách đây ít giờ, bạn thân Đàm Vĩnh Hưng khiến người hâm mộ "cười té ghế" khi chia sẻ câu chuyện được trai ngoại quốc nhắn tin làm quen. Anh chàng này có mục đích tiếp cận vì tưởng Vũ Hà là nữ giới khi xem ảnh nam ca sĩ giả gái.
Điều đáng nói là khi đối phương chưa kịp bày tỏ hết thành ý, ca sĩ Vũ Hà đã tự nhận mình là đàn ông. Chưa dừng lại, anh còn lầy lội xin nhẹ 100.000 USD với lý do mùa dịch Covid-19 nên gặp khó khăn. Theo tin nhắn, người đàn ông ngoại quốc nói sẽ cho tiền anh, nhưng sau đó đã lặn mất tăm.
Vũ Hà hài hước kể lại sự việc trên trang cá nhân: "Ha ha ha! Ngoại già rồi như chưa bị lú lẫn nha con. Tính lừa Ngoại à, mà có muốn lừa thì cũng mở to con mắt ra mà coi cho rõ chứ! Cứ thấy hình gái đẹp gái sang là vô lừa. Vô làm quen mà xin có 100.000 USD mà im luôn".
Ngay dưới bài viết, cư dân mạng để lại bình luận "tâm phục khẩu phục" trước độ lầy lội của Vũ Hà. Fan phấn khích chọc ghẹo nam ca sĩ: "Ngoại hay quá, trình độ của Ngoại nằm ở bậc thầy", "Muốn làm quen Ngoại phải có quà gặp mặt", "Thấy Ngoại xinh đẹp định vô lừa hả?", "Dễ gì dụ được Ngoại tôi", "Tưởng dễ ăn của Ngoại lắm à, gừng càng già càng cay phải không ngoại?"...