Hứa Minh Đạt khiến dân tình bấn loạn khi công khai thổ lộ: 'Anh yêu em... bé Dạ của anh'

Hậu trường 22/08/2020 14:04

Tổ ấm của Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ được công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Sau 1 thập kỷ bên nhau, tình cảm của họ vẫn ngọt ngào, mặn nồng như ngày mới cưới.

Giữa showbiz Việt đầy rẫy chuyện hợp tan, tổ ấm của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt vẫn như bức tường thành vững chắc. Đến với nhau khi chỉ là những gương mặt mới, chưa được mọi người biết đến, giờ đây họ đã là hai cái tên quá đỗi quen thuộc với công chúng, phủ sóng khắp các game show truyền hình.

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Dù bận rộn với lịch diễn, nhưng vợ chồng nghệ sĩ vẫn biết cách để dành một khoảng không gian riêng cho nhau - Ảnh: FB
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Bộ ảnh 'tình bể bình' cặp đôi vừa thực hiện - Ảnh: FB
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Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ là một trong những nghệ sĩ hài hot nhất hiện nay - Ảnh: FB

Dù bận rộn với công việc nhưng họ vẫn biết cách dành thời gian cho nhau, cùng vun vén hạnh phúc riêng trong suốt 10 năm qua. Mới đây, Hứa Minh Đạt vừa chia sẻ chuyện nghề trên trang cá nhân. Ông bố 2 con thừa nhận từng yêu nhân vật trong chính vai diễn đến mức quên cả vợ con. Nhưng khi trở lại đời thực, gia đình vẫn là nơi nam diễn viên hướng về.

Hứa Minh Đạt viết: "Giây phút tự thú, tôi đã từng làm như vậy... tôi đã từng yêu nhân vật tôi thể hiện đến mức quên cả vợ và con luôn... Nhưng sau đó, lúc tôi là tôi thì gia đình và vợ vẫn là nơi để về với bản chất thật. Anh yêu em, bé Dạ của anh... yêu con Bánh Mì Xá Xị...".

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Kỷ niệm 10 năm chung sống, cặp đôi quyết 'cưới lại lần nữa' - Ảnh: FB
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Cặp đôi có với nhau 2 nhóc tỳ đáng yêu - Ảnh: FB

Vừa qua, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ đã kỷ niệm 10 năm ngày cưới đầy ngọt ngào. Họ tung MV âm nhạc đánh dấu 1 thập kỷ "về chung nhà" cùng bộ ảnh cưới đẹp lung linh bên 2 nhóc tỳ kháu khỉnh.

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