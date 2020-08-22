Đang ở cữ sau sinh, Đàm Thu Trang hoài niệm lúc chưa chồng con và nói về hiện tại

Viết lời chúc mừng sinh nhật bạn thân Diệp Lâm Anh, Đàm Thu Trang nhắc lại kỷ niệm lúc chưa chồng, chưa con và tiết lộ cuộc sống tất bật hiện tại.

Diệp Lâm Anh và Đàm Thu Trang là đôi bạn thân nhiều năm của showbiz Việt. Mới đây, người đẹp Lạng Sơn vừa đăng tải bài viết chúc mừng bạn thân trong ngày sinh nhật. Vì đang trong thời gian ở cữ sau sinh, bà xã Cường Đô la không thể đến tiệc mừng tuổi mới của cô bạn chí cốt.

Đàm Thu Trang chia sẻ lại bức ảnh kỷ niệm bên Diệp Lâm Anh kèm lời chúc ý nghĩa - Ảnh: FB

Mối quan hệ thân thiết của hai gia đình được mọi người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Đàm Thu Trang nhớ cuộc sống khi còn độc thân và nói về hiện tại: "Happy birthday Diệp Lâm Anh. Ngày này năm 2017 chị em ta còn đang tung tăng ở Đài Loan đi thẩm cả trăm ly trà sữa, thì ngày này năm nay chúng ta đang bận bịu với những thiên thần nhỏ của riêng mình rồi. Chúc cậu tuổi mới cứ phải thật rực rỡ... đợi tớ hết cữ... hẹn ngày tái nạm".

Đáp lại bạn thân, Diệp Lâm Anh cũng hứa hẹn: "Tớ vẫn đang chờ cậu đây... Mẹ Trang bung đến đâu là mẹ Cún liền bung sát bên luôn chứ. Chuyến tiếp theo của nhà mình là quân số đông đảo gấp mấy lần rồi đây này! Love you mẹ Suchin".

Trong khi Đàm Thu Trang tìm được chốn bình yên bên Cường Đô la...

... thì Diệp Lâm Anh có cuộc sống viên mãn bên chồng thiếu gia và hai con - Ảnh: FB

Hiện Đàm Thu Trang vẫn đang trong thời gian ở cữ. Cô hạ sinh thành công "tiểu công chúa" cho doanh nhân Nguyễn Quốc Cường vào đầu tháng 8 vừa qua. Thiên thần nhỏ chào đời giúp cuộc sống của vợ chồng "Đại gia phố núi" càng thêm viên mãn. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh của bé Suchin khiến công chúng thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-o-cu-sau-sinh-dam-thu-trang-hoai-niem-luc-chua-chong-con-va-noi-ve-hien-tai-377166.html