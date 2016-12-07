Dung Boo đầy mê hoặc trong bộ ảnh mới

Nàng hot girl Hà Tĩnh được mọi người yêu mến với hình ảnh trẻ trung lột xác trong bộ ảnh mới với ánh mắt sắc lạnh, đầy mê hoặc.

“Mình thực hiện bộ ảnh này trong thời gian vào Sài Gòn chơi, đợt ý mình đang streess nhiều việc nên vào du lịch. Ý định chụp bộ ảnh cũng rất bất ngờ, chị gái rủ mình đi chụp ảnh để vui vẻ hơn. Tối bàn kế hoạch, ngày mai đi chụp liền”.

Dung Boo chia sẻ, chụp bộ ảnh mất một buổi mặc dù ekip làm việc trong studio.

“Lâu mình không chụp ảnh, diễn trước ống kính nên cũng hơi khó khăn. May mắn là bạn nhiếp ảnh đã nhiệt tình chỉ dẫn làm để có bức ảnh đẹp, có hồn ^^”.

Cô nàng cho biết buổi chụp tuy thời gian không nhiều nhưng cũng có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. niệm hôm í chụp cũng vui lắm ạ: “Mình được tiếp xúc và có thêm nhiều người bạn dễ thương, nhiệt tình. Chụp xong mình cũng giải toả được nhiều stress”.

“Bộ ảnh nhận được nhiều lời khen. Nhiều bạn không nhận ra vì phong cách khác lạ, khác với hình ảnh trẻ trung hàng ngày. Hơi già dặn nhưng mặn mà sắc sảo :P”.

Dung Boo là cô nàng đa phong cách nên không theo một mô tuýp nào.



Studio: Dương Đình Bảo

M.U.A: Ngọc Tân

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