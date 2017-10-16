Dù đã ngoài 50, những mỹ nhân Việt này vẫn ăn mặc gợi cảm quên cả tuổi tác

Ít ai ngờ "Nữ hoàng ảnh lịch" trẻ trung xinh đẹp năm nào giờ đã ngoài 50 tuổi. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những bức ảnh này, Diễm My vẫn cứ xinh đẹp và quyến rũ như thời đôi mươi.

Mặc dù nhan sắc đã có những thay đổi theo thời gian nhưng nữ diễn viên rất biết cách lựa chọn trang phục và phong cách trang điểm. Đặc biệt, người đẹp không ngại diện những chiếc váy gợi cảm, khoe da thịt và thân hình khỏe khoắn của mình.

Chính bởi có lợi thế về sắc vóc hoàn hảo mà diễn viên Diễm My rất dễ dàng trong việc lựa chọn những bộ trang phục "ăn gian" tuổi.

Ca sĩ hải ngoại Thanh Hà

Thanh Hà là một trong những sao Việt hiếm hoi của showbiz khi bước sang độ tuổi U50 vẫn tích cực khoe nét đẹp gợi cảm. Hình ảnh một Thanh Hà quyến rũ, nóng bỏng từ lâu đã không còn xa lạ với khán giả nữa.

Dù trên mặt đã dần xuất hiện những vết hằn thời gian nhưng phong cách ăn mặc trẻ trung và trễ nải của Thanh Hà khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trên sân khấu hay tại các sự kiện, chương trình truyền hình, nữ ca sĩ luôn biết cách ăn vận để tôn thân hình gợi cảm.

Diễn viên Lê Giang

Danh hài Lê Giang dù đã ở tuổi ngũ tuần nhưng rất tự tin ăn vận những chiếc váy gợi cảm, khoe da thịt táo bạo. Cô thường xuyên diện những bộ trang phục khoe vòng 1 bỏng mắt không kém những đồng nghiệp trẻ tuổi.

Trên màn ảnh, khán giả quen thuộc với một Lê Giang giản dị, nhỏ nhắn với khuôn mặt xinh đẹp và cách diễn xuất tự nhiên. Thế nhưng trong cuộc sống hàng ngày và các sự kiện giải trí, nữ diễn viên hài lại vô cùng gợi cảm.

Đôi "gò bồng đảo" là lợi thế giúp Lê Giang tự tin hơn mỗi lần diện những chiếc váy sexy. Phong cách ăn mặc như gái 20 "đốt mắt" người đối diện thế này không phải sao Việt lớn tuổi nào cũng làm được.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Nữ MC hải ngoại Kỳ Duyên dù đã chạm mốc 52 nhưng vẫn vô cùng trẻ trung với phong cách thời trang quyến rũ. Những bộ cánh của cô đều rất tinh tế giúp khoe được thân hình nóng bỏng của mình.

Việc giữ gìn vóc dáng ở độ tuổi 50 không hề dễ dàng, thế nhưng MC Kỳ Duyên lại làm được điều đó. Không những thế, người đep sinh năm 1965 này còn không ngần ngại diện những chiếc váy bó sát, khoe khéo vòng 1 đầy đặn.