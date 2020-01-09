Sau đám tang ba, Nguyễn Chánh Bích Uyên - con gái nghệ sĩ Chánh Tín đã viết dòng tâm sự dài chia sẻ nỗi lòng.

Sáng 4/1, nghệ sĩ Chánh Tín đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, hưởng thọ 68 tuổi. Đến sáng 8/1, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã tiễn đưa nam nghệ sĩ tài hoa về với đất mẹ. Trong suốt nhiều ngày diễn ra tang lễ, vợ và con gái NSƯT Nguyễn Chánh Tín luôn túc trực bên linh cữu vì con trai cả chưa bay về kịp từ Canada. Cuối cùng, anh cũng về kịp nhìn mặt ba lần cuối trước khi đưa vào hỏa táng.

Nguyễn Chánh Minh Thức đưa vợ con về chịu tang ba - Ảnh: Internet Bà Bích Trâm và con gái đau buồn bởi sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chánh Tín - Ảnh: Internet Sau khi lo chu toàn hậu sự cho ba, con gái nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín đã có những chia sẻ đầy xúc động. Cô viết: "4 ngày như một giấc mộng. Con không dám khóc, không dám đau lòng cũng không được gục ngã vì má... cho đến khi Thức về con mới được sống thật với cảm xúc của mình ba ơi. Giấc mộng thiên thu không bao giờ tỉnh lại... hy vọng linh hồn chọn lựa ba ở kiếp này còn nhớ đến con.

Bích Uyên luôn bên cạnh động viên mẹ ruột suốt nhiều ngày chịu tang - Ảnh: Internet Ba và con rồi sẽ gặp lại nhau ở nhiều kiếp khác nữa. Và con vĩnh viễn vẫn thương ba dù ở bất kỳ thân phận nào. Có duyên làm cha con kiếp này là một trải nghiệm đắt giá nhất con từng gặp. Xin lỗi vì con đã không làm một người con tốt nhất có thể... con biết ba cảm thấy thế nào. Mọi sự chưa trọn vẹn, dang dở kiếp này của ba con sẽ thay ba hoàn thành. Con muốn cho ba biết cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Con muốn ba biết không nhất thiết phải sống theo một cách nhiều hoài niệm, đau khổ và cô đơn vậy. Con muốn ba nhìn thấy con hạnh phúc. Cuối cùng ba cũng mất đi như ông, không muộn phiền. Ngày nhận tin ba ra đi ý nghĩ đầu tiên con cảm nhận là nhẹ nhàng. Làm người khổ sở như vậy ra đi là một giải thoát". Cô chia sẻ lại ảnh thời trẻ của ba kèm bài viết đầy cảm xúc - Ảnh: FB Dòng tâm sự của con gái nghệ sĩ Chánh Tín khiến mọi người xúc động. Dưới bài viết, diễn viên Thanh Thúy, Vũ Quốc Việt, Hồng Nhung... cùng nhiều bạn bè đồng nghiệp vào chia sẻ nỗi đau của Bích Uyên. Mọi người động viên cô bớt đau buồn để chăm lo cho mẹ ruột.

Bị nhầm là bạn gái cũ của nghệ sĩ Chánh Tín, Phương Thanh lên tiếng phân trần Việc trùng tên khiến ca sĩ Phương Thanh bị nhầm là từng có quan hệ tình cảm với cố nghệ sĩ Chánh Tín.

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