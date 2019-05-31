Đọc thư tay con riêng của chồng gửi, Vũ Thu Phương nghẹn ngào: 'Đã làm dì ghẻ nên thương con chồng'

Dù không có quan hệ máu mủ ruột thịt nhưng có thể thấy, cựu người mẫu Vũ Thu Phương rất yêu thương con gái riêng của chồng.
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Trên trang cá nhân, cựu người mẫu Vũ Thu Phương bất ngờ chia sẻ chuyện "mẹ ghẻ - con chồng" với công chúng. Cô đăng tải loạt ảnh khi dự lễ tổng kết cuối năm học con gái riêng của chồng và dành những lời đầy ngọt ngào cho cô bé. Kể từ khi kết hôn, đây là lần hiếm hoi mỹ nhân họ Vũ tiết lộ về cuộc sống cá nhân và nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người.
Chân dài sinh năm 1985 viết: "'Cho đi để nhận lại'. Đọc tấm thiệp con gái yêu làm tặng mà lòng cảm thấy rưng rưng. Hạnh phúc và tự hào thực sự bởi sự nỗ lực của con, vì thương ba mẹ vất vả làm việc nuôi 4 chị em ăn học mà nàng quyết tâm chịu khó học để đạt học bổng phụ giúp ba mẹ.
Đôi khi mẹ cũng chạnh lòng khi cứ phải đóng vai 'ác' trong nhà, cứ phải nghiêm khắc uốn nắn các con nhưng chỉ cần nhìn vào sự trưởng thành, khôn lớn, ngoan ngoãn, hiếu thảo, chăm học của các con mà mẹ lại yên lòng tiếp tục 'nhiệm vụ'.
'Mấy đời bánh đúc có xương
Đã làm dì ghẻ nên thương con chồng'".
Dù thừa nhận mình đóng vai ác trong nhà nhưng Vũ Thu Phương vẫn được dân mạng khen hết lời vì đối xử với con riêng của chồng như con ruột. Đặc biệt khi đọc tâm thư cô bé gửi cho mẹ kế, công chúng càng xúc động. Không chỉ lấy được tình cảm từ con riêng của chồng, cựu người mẫu còn được cô bé gọi bằng tiếng mẹ thiêng liêng.