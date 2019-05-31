Đọc thư tay con riêng của chồng gửi, Vũ Thu Phương nghẹn ngào: 'Đã làm dì ghẻ nên thương con chồng'

Trên trang cá nhân, cựu người mẫu Vũ Thu Phương bất ngờ chia sẻ chuyện "mẹ ghẻ - con chồng" với công chúng. Cô đăng tải loạt ảnh khi dự lễ tổng kết cuối năm học con gái riêng của chồng và dành những lời đầy ngọt ngào cho cô bé. Kể từ khi kết hôn, đây là lần hiếm hoi mỹ nhân họ Vũ tiết lộ về cuộc sống cá nhân và nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người.



Hiểu được nỗi vất vả của ba mẹ khi phải lo cho 4 chị em ăn học, cô bé cố gắng học thật giỏi để giành học bổng - Ảnh: FBNV

Chứng kiến tình cảm Vũ Thu Phương dành cho con riêng của chồng, một người quen viết: 'Sáng nay gặp em nhìn vào ánh mắt mẹ Phương rưng rưng niềm hạnh phúc là biết được mẹ yêu em và tự hào về em thật nhiều. Chúc mừng con gái đã đạt thành tích xuất sắc nha' - Ảnh: FBNV

Chân dài sinh năm 1985 viết: "'Cho đi để nhận lại'. Đọc tấm thiệp con gái yêu làm tặng mà lòng cảm thấy rưng rưng. Hạnh phúc và tự hào thực sự bởi sự nỗ lực của con, vì thương ba mẹ vất vả làm việc nuôi 4 chị em ăn học mà nàng quyết tâm chịu khó học để đạt học bổng phụ giúp ba mẹ.