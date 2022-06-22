Đoàn Băng Di đăng đàn hé lộ sự thật trước tin đồn phá sản, ly dị chồng đại gia?

Thời gian vừa qua mạng xã hội bỗng dưng lan truyền thông tin Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ làm ăn thua lỗ. Không những vậy, người tung tin còn cho biết cặp đôi đã quyết định ly hôn. Ngay lập tức cư dân mạng bàn tán sôi nổi về chuyện này. Nhiều người lập tức vào hỏi Đoàn Di Băng cho rõ thực hư.

Biết chuyện, nữ CEO liền đăng đàn: “Ủa có thông tin vợ chồng li dị mà mày không kêu tao vậy chia tài sản hả Vũ. Không nhờ cộng đồng mạng báo đã ly dị là tao ngu luôn rồi”. Bài đăng của Đoàn Di Băng cũng thay cho lời giải thích về tin đồn đang được lan truyền. Chẳng có cặp đôi nào ly hôn thật sự mà có thể bình tĩnh viết status bông đùa với nhau như vậy.

Dưới phần bình luận, Đoàn Di Băng còn hài hước nói thêm: “Quên, phá sản rồi còn của đâu mà chia”. Đồng thời cho biết mình không thể “đuổi kịp” tin đồn trên mạng xã hội.

Cộng đồng mạng ùa vào bình luận - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Đoàn Di Băng kết hôn năm 2012. Ông xã của cô - doanh nhân Quốc Vũ từng bỏ ra 3 tỷ làm đám cưới. Năm 2018, cặp đôi tổ chức đám cưới lần 2 tại Phú Quốc. Đoàn Di Băng được xem là một trong những mỹ nhân Việt có số hưởng nhất Vbiz khi được ông xã vô cùng chiều chuộng.

Đoàn Băng Di và gia đình nhỏ - Ảnh: Internet

Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Di Băng được chồng tặng xe 2 tỷ. Khi mang bầu lần 2, nữ ca sĩ được chồng tặng căn biệt thự trị giá 22 tỷ đồng. Dịp sinh nhật năm nay, Di Băng được chồng tặng siêu xe màu cam Mercedes AMG G63 trị giá 13,5 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nhân Quốc Vũ còn dành tặng Di Băng nhiều món quà hàng hiệu như dép Hermes, đồng hồ Richard Mille. Kết hôn được 10 năm, có 3 cô con gái, Di Băng và ông xã vẫn mặn nồng như hồi mới yêu.