Diệu Nhi hiếm hoi công khai làm điều này cho chồng trên mạng xã hội sau 1 năm kết hôn

Vừa qua, vợ chồng Anh Tú và Diệu Nhi vướng nghi vấn rạn nứt hôn nhân vì đoạn tin nhắn được cho là Anh Tú đang cố tình "thả thính" một cô gái lạ, còn phía Diệu Nhi liên tục đăng tải trạng thái tâm trạng. Tuy nhiên sau loạt ồn ào bủa vây, Anh Tú đã chính thức lên tiếng phủ nhận về tin đồn: "Anh Tú xin phép được một lần duy nhất trả lời về những tin đồn không hay thời gian qua xung quanh chuyện cá nhân và hôn nhân. Đây hoàn toàn là những thông tin bịa đặt, cố tình gây ảnh hưởng tới hình ảnh".

Vừa qua, vợ chồng Anh Tú và Diệu Nhi vướng nghi vấn rạn nứt hôn nhân vì đoạn tin nhắn được cho là Anh Tú đang cố tình "thả thính" một cô gái lạ. Tuy nhiên sau loạt ồn ào bủa vây, Anh Tú đã chính thức lên tiếng phủ nhận về tin đồn