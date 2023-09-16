Diệu Nhi hiếm hoi công khai làm điều này cho chồng trên mạng xã hội sau 1 năm kết hôn

Động thái mới của Diệu Nhi đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.
- Anh Tú lên tiếng phủ nhận những tin đồn 'rạn nứt' với Diệu Nhi, khẳng định tất cả đều là bịa đặt
- Nóng: Xuất hiện hàng loạt tin nhắn Anh Tú thả thính một cô gái lạ giữa tin đồn 'rạn nứt' hôn nhân với Diệu Nhi
Vừa qua, vợ chồng Anh Tú và Diệu Nhi vướng nghi vấn rạn nứt hôn nhân vì đoạn tin nhắn được cho là Anh Tú đang cố tình "thả thính" một cô gái lạ, còn phía Diệu Nhi liên tục đăng tải trạng thái tâm trạng. Tuy nhiên sau loạt ồn ào bủa vây, Anh Tú đã chính thức lên tiếng phủ nhận về tin đồn: "Anh Tú xin phép được một lần duy nhất trả lời về những tin đồn không hay thời gian qua xung quanh chuyện cá nhân và hôn nhân. Đây hoàn toàn là những thông tin bịa đặt, cố tình gây ảnh hưởng tới hình ảnh".
Mới đây, trên trang cá nhân, Diệu Nhi bất ngờ có động thái ngọt ngào dành cho ông xã ngầm khẳng định hôn nhân vẫn hạnh phúc. Theo đó, trong dịp kỉ niệm 1 năm ngày hé lộ cảnh được cầu hôn, Diệu Nhi đã chia sẻ lại đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trọng đại này. Không chỉ vậy, nữ diễn viên "Gia đình là số 1" cũng đính kèm chia sẻ ngọt ngào: "1 năm trôi qua nhanh quá. Sao lúc nào cũng có cảm giác như anh mới cua bé không đó".
Hành động ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi sau khi kết hôn, Diệu Nhi - Anh Tú cũng không quá phô trương hay chia sẻ tình cảm trên mạng xã hội. Thi thoảng chỉ đăng tải vài hình ảnh du lịch cùng nhau vào dịp đặc biệt.
Trước đó, Anh Tú từng tiết lộ Diệu Nhi thường bắt anh phải thay đổi kiểu tóc mỗi khi yêu thích nhân vật nào đó trong phim Hàn Quốc. Đây cũng là "tật xấu" của nữ diễn viên khiến chồng phải lên tiếng than thở. Đặc biệt, mới đây nhất, Diệu Nhi đã chia sẻ clip so sánh kiểu tóc của Anh Tú với nam diễn viên xứ Hàn - Jo Byung Gyu trong bộ phim Nghệ Thuật Săn Quỷ. Không chỉ vậy, Diệu Nhi còn có lời tán dương khi bị fan soi ra chi tiết này: "Ai phát hiện đầu tiên xin cho bé nhận 1 lạy".
Tiết lộ lý do ít chia sẻ về chồng trên mạng xã hội, nữ diễn viên từng cho biết: "Tụi em rất ngại khi chia sẻ ảnh thân mật á mọi người, nhưng mọi người rất hay suy nghĩ xa".