Anh Tú lên tiếng phủ nhận những tin đồn 'rạn nứt' với Diệu Nhi, khẳng định tất cả đều là bịa đặt

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người hoài nghi sự chính xác của thông tin cũng như bày tỏ sự tiếc nuối nếu như tin đồn này là sự thật.

Sáng nay, loạt tin nhắn được cho là của Anh Tú "thả thính" 1 cô gái trong khi đang là chồng của Diệu Nhi khiến dân mạng xôn xao. Theo video ghi lại được thì người được cho là Anh Tú đã trò chuyện với cô gái này từ đầu năm 2022 đến tận tháng 4/2023.

Cụ thể, anh viết: "Xin chào quý khán giả,

Anh Tú xin phép được chia sẻ về những tin đồn liên quan đến gia đình mình.

Tú và Nhi vốn kín tiếng chuyện cá nhân. Hoàn toàn không bao giờ có tư duy về việc sử dụng những tin đồn thất thiệt liên quan hôn nhân để PR. Sau đám cưới, một lần nữa cả 2 nhắc nhở nhau bỏ qua mọi tin đồn và chỉ nỗ lực làm việc. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, có vẻ càng giữ im lặng thì tin đồn càng nhiều, càng liên tục và câu chuyện càng trở nên sai lệch.

Đó là lý do, Anh Tú xin phép được một lần duy nhất trả lời về những tin đồn không hay thời gian qua xung quanh chuyện cá nhân và hôn nhân.

Đây hoàn toàn là những thông tin bịa đặt, cố tình gây ảnh hưởng tới hình ảnh. Phía công ty đang liên hệ pháp lý để sớm có hình thức xử lý các bên đưa thông tin một chiều, không xác thực.

Chân thành cảm ơn sự dõi theo và tin tưởng từ quý khán giả.

Anh Tú."

Ngoài ra, Diệu Nhi cũng nhanh chóng chia sẻ lại bài viết của chồng về trang của nhân của mình, ngầm đáp trả lại những tin đồn vô căn cứ của cộng đồng mạng.

Diệu Nhi cũng nhanh chóng chia sẻ lại bài viết của chồng về trang của nhân của mình, ngầm đáp trả lại những tin đồn vô căn cứ của cộng đồng mạng.

Diệu Nhi và Anh Tú là cái tên đang hot vào thời điểm hiện tại, cả hai đã có khoảng 7 năm bên nhau và kết hôn vào ngày 10/10/2022. Chuyện tình của cặp vợ chồng này trở nên nổi tiếng kể từ khi nữ diễn viên từng công khai nói lời ngọt ngào với bạn trai trên 1 show truyền hình.