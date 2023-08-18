Anh Tú lên tiếng phủ nhận những tin đồn 'rạn nứt' với Diệu Nhi, khẳng định tất cả đều là bịa đặt

Hậu trường 18/08/2023 11:31

Mới đây, Anh Tú đã có động thái đáp trả những tin đồn vô căn cứ xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Sáng nay, loạt tin nhắn được cho là của Anh Tú "thả thính" 1 cô gái trong khi đang là chồng của Diệu Nhi khiến dân mạng xôn xao. Theo video ghi lại được thì người được cho là Anh Tú đã trò chuyện với cô gái này từ đầu năm 2022 đến tận tháng 4/2023.

Anh Tú lên tiếng phủ nhận những tin đồn 'rạn nứt' với Diệu Nhi, khẳng định tất cả đều là bịa đặt - Ảnh 1
Sáng nay, loạt tin nhắn được cho là của Anh Tú "thả thính" 1 cô gái trong khi đang là chồng của Diệu Nhi khiến dân mạng xôn xao.

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người hoài nghi sự chính xác của thông tin cũng như bày tỏ sự tiếc nuối nếu như tin đồn này là sự thật.

Tuy nhiên, cách đây ít phút, Anh Tú bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân.

Anh Tú lên tiếng phủ nhận những tin đồn 'rạn nứt' với Diệu Nhi, khẳng định tất cả đều là bịa đặt - Ảnh 2

Tuy nhiên, cách đây ít phút, Anh Tú bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân.

Cụ thể, anh viết: "Xin chào quý khán giả,

Anh Tú xin phép được chia sẻ về những tin đồn liên quan đến gia đình mình.

 

Tú và Nhi vốn kín tiếng chuyện cá nhân. Hoàn toàn không bao giờ có tư duy về việc sử dụng những tin đồn thất thiệt liên quan hôn nhân để PR. Sau đám cưới, một lần nữa cả 2 nhắc nhở nhau bỏ qua mọi tin đồn và chỉ nỗ lực làm việc. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, có vẻ càng giữ im lặng thì tin đồn càng nhiều, càng liên tục và câu chuyện càng trở nên sai lệch.

 

Đó là lý do, Anh Tú xin phép được một lần duy nhất trả lời về những tin đồn không hay thời gian qua xung quanh chuyện cá nhân và hôn nhân.

 

Đây hoàn toàn là những thông tin bịa đặt, cố tình gây ảnh hưởng tới hình ảnh. Phía công ty đang liên hệ pháp lý để sớm có hình thức xử lý các bên đưa thông tin một chiều, không xác thực.

 

Chân thành cảm ơn sự dõi theo và tin tưởng từ quý khán giả.

 

Anh Tú."

 

Ngoài ra, Diệu Nhi cũng nhanh chóng chia sẻ lại bài viết của chồng về trang của nhân của mình, ngầm đáp trả lại những tin đồn vô căn cứ của cộng đồng mạng.

 

Anh Tú lên tiếng phủ nhận những tin đồn 'rạn nứt' với Diệu Nhi, khẳng định tất cả đều là bịa đặt - Ảnh 3
Diệu Nhi cũng nhanh chóng chia sẻ lại bài viết của chồng về trang của nhân của mình, ngầm đáp trả lại những tin đồn vô căn cứ của cộng đồng mạng.

 

Diệu Nhi và Anh Tú là cái tên đang hot vào thời điểm hiện tại, cả hai đã có khoảng 7 năm bên nhau và kết hôn vào ngày 10/10/2022. Chuyện tình của cặp vợ chồng này trở nên nổi tiếng kể từ khi nữ diễn viên từng công khai nói lời ngọt ngào với bạn trai trên 1 show truyền hình. 

Anh Tú lên tiếng phủ nhận những tin đồn 'rạn nứt' với Diệu Nhi, khẳng định tất cả đều là bịa đặt - Ảnh 4
Cả hai đã có khoảng 7 năm bên nhau và kết hôn vào ngày 10/10/2022.

Nóng: Xuất hiện hàng loạt tin nhắn Anh Tú thả thính một cô gái lạ giữa tin đồn 'rạn nứt' hôn nhân với Diệu Nhi

Nóng: Xuất hiện hàng loạt tin nhắn Anh Tú thả thính một cô gái lạ giữa tin đồn 'rạn nứt' hôn nhân với Diệu Nhi

Trong thời điểm hiện tại, tin đồn rạn nứt hôn nhân của cặp vợ chồng son Anh Tú - Diệu Nhi là chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

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