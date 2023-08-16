Anh Tú bất ngờ có hành động 'ẩn ý' giữa tin đồn rạn nứt hôn nhân với Diệu Nhi

Thời gian gần đây, "cặp đôi vàng" Vbiz bất ngờ vướng nghi vấn rạn nứt vì loạt động thái lạ của Diệu Nhi. Cụ thể hơn, bà xã Anh Tú đã liên tục đăng tải những dòng trạng thái buồn, đầy tâm trạng trong suốt 1 tuần nay khiến dân mạng lo lắng.

Trước thắc mắc của dân mạng, Diệu Nhi đã có động thái gây chú ý. Cô đăng tải khoảnh khắc nắm tay ông xã như một lời phủ nhận những thông tin sai sự thật về mình. Đồng thời, diễn viên “Gia đình là số 1” cho biết thêm, việc chia sẻ những dòng trạng thái cảm xúc là thói quen trước giờ của cô. Diệu Nhi tạo riêng một mục trên Instagram cá nhân để lưu trữ các chú thích hay. Hiện tại, người đẹp 9X đã xóa những bài viết để tránh fan hiểu lầm.

Trong khi phía Diệu Nhi từ chối phản hồi về vấn đề này thì Anh Tú đích thân có chia sẻ gây chú ý. Trong chiều 16/8, nam ca sĩ đăng tải trong một nhóm trên trang Instagram: "Mấy nay có vẻ mệt mỏi mọi người nhỉ. Nên là Tú sẽ đi mua cherry để ăn, trái cây yêu thích nhất của mình. Love cherry".

Trong chiều 16/8, nam ca sĩ đăng tải trong một nhóm trên trang Instagram.

Dù không lên tiếng trực tiếp để làm rõ nghi vấn rạn nứt nhưng nam diễn viên lại "thả thính" liên quan đến Diệu Nhi. Nếu bạn theo dõi trang cá nhân của Diệu Nhi, bạn sẽ để ý từ trước đến nay đều biết nữ diễn viên thường xuyên viết ký hiệu trái cherry lên trang cá nhân.

Dù không lên tiếng trực tiếp để làm rõ nghi vấn rạn nứt nhưng nam diễn viên lại "thả thính" liên quan đến Diệu Nhi.

Nếu bạn theo dõi trang cá nhân của Diệu Nhi, bạn sẽ để ý từ trước đến nay đều biết nữ diễn viên thường xuyên viết ký hiệu trái cherry lên trang cá nhân.

Không những thế, cô nàng từng xưng Nhi Trần Cherry trong các clip đu trend hài hước trên mạng xã hội. Chính vì thế, người hâm mộ đã suy đoán hashtag #lovecherry của Anh Tú là để thể hiện tình cảm với bà xã. Động thái này của nam diễn viên đã phần nào "dập tan" tin đồn rạn nứt hôn nhân.

Động thái này của nam diễn viên đã phần nào "dập tan" tin đồn rạn nứt hôn nhân.

Bùi Anh Tú sinh năm 1993, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Nghệ sĩ được khán giả biết đến qua các dự án phim Gia đình là số 1, 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, Cua lại vợ bầu... Anh và Diệu Nhi nên duyên khi cùng là diễn viên sân khấu kịch Thế Giới Trẻ.

Anh và Diệu Nhi nên duyên khi cùng là diễn viên sân khấu kịch Thế Giới Trẻ.

Cả hai công khai tình cảm vào năm 2015 và tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022 nhân kỷ niệm 7 năm hẹn hò. Người đẹp quê Phan Thiết hơn ông xã 2 tuổi. Từ khi yêu nhau, cặp đôi luôn kín tiếng và ít phô trương về chuyện tình cảm, vì lý do sợ đời tư ảnh hưởng tới sự nghiệp.