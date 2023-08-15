Diệu Nhi phản ứng ra sao trước nghi vấn 'rạn nứt' hôn nhân với Anh Tú sau gần 1 năm về chung nhà?

Hậu trường 15/08/2023 06:30

Diệu Nhi thường xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, lầy lội nhưng gần đây bà xã Anh Tú trở nên trầm tư hơn. 

Những ngày gần đây, dân mạng xôn xao trước nghi vấn rạn nứt tình cảm của cặp vợ chồng son Anh Tú - Diệu Nhi sau gần 1 năm kết hôn. Nguồn cơn xuất phát từ việc gần đây, phía đàng gái thường xuyên đăng tải nhiều dòng trạng thái tâm trạng về cả cuộc sống lẫn phương diện tình yêu. Trước đó, Diệu Nhi thường xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, lầy lội nhưng gần đây bà xã Anh Tú trở nên trầm tư hơn. 

Để hỏi rõ về thực hư nghi vấn này, mới đây, phía Diệu Nhi đã chia sẻ với truyền thông rằng: "Chúng tôi xin phép không bình luận về vấn đề này".

Diệu Nhi phản ứng ra sao trước nghi vấn 'rạn nứt' hôn nhân với Anh Tú sau gần 1 năm về chung nhà? - Ảnh 1
Những ngày gần đây, dân mạng xôn xao trước nghi vấn rạn nứt tình cảm của cặp vợ chồng son Anh Tú - Diệu Nhi sau gần 1 năm kết hôn

Bên cạnh những ý kiến hoài nghi rằng cặp đôi đang gặp trục trặc trong hôn nhân nhưng vẫn có một số người lại bênh vực cho rằng việc Diệu Nhi đăng tải như thế kia không đồng nghĩa với việc hôn nhân của cặp đôi có vấn đề.

Cách đây không lâu, Diệu Nhi còn chia sẻ khoảnh khắc hẹn hò, nắm chặt tay Anh Tú trong chuyến du lịch và điều này chứng minh cả hai vẫn đang gắn bó và hạnh phúc. Đồng thời, Diệu Nhi cũng cho biết trang cá nhân kia chỉ dùng để chia sẻ với khán giả những câu nói hay mà cô đọc được.

Diệu Nhi phản ứng ra sao trước nghi vấn 'rạn nứt' hôn nhân với Anh Tú sau gần 1 năm về chung nhà? - Ảnh 2
Diệu Nhi phản ứng ra sao trước nghi vấn 'rạn nứt' hôn nhân với Anh Tú sau gần 1 năm về chung nhà? - Ảnh 3
guồn cơn xuất phát từ việc gần đây, phía đàng gái thường xuyên đăng tải nhiều dòng trạng thái tâm trạng về cả cuộc sống lẫn phương diện tình yêu

Anh Tú và Diệu Nhi hẹn hò 7 năm trước khi về chung một nhà vào tháng 10/2022. Chặng đường bên nhau của cả hai được công chúng quan tâm và ủng hộ. Những khoảnh khắc lãng mạn trong hôn lễ hay những lần hiếm hoi xuất hiện cùng nhau sau kết hôn của cặp đôi đều gây bão mạng xã hội.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2015 nhờ cơ duyên gắn bó với nhau từ sân khấu kịch, các vai diễn trên phim lẫn ngoài đời thực. Thời gian đầu, cả hai thoải mái xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên sau đó cả hai hạn chế đi cùng hoặc nói về nhau trên truyền thông để khán giả chỉ tập trung vào sản phẩm nghệ thuật họ đem đến thay vì chuyện tình cảm. 

Diệu Nhi phản ứng ra sao trước nghi vấn 'rạn nứt' hôn nhân với Anh Tú sau gần 1 năm về chung nhà? - Ảnh 4
Những lần hiếm hoi xuất hiện cùng nhau sau kết hôn của cặp đôi đều gây bão mạng xã hội

Nói về cuộc sống hôn nhân, Anh Tú từng chia sẻ: "Dù là thời hẹn hò hay khi đã về chung một nhà, chúng tôi vẫn vui vẻ như vậy. Thù lao đi làm được bao nhiêu, chúng tôi vẫn kể với nhau. Nhưng vợ chồng tôi quan niệm tiền ai người đó quản. Chúng tôi không yêu cầu người này đi làm phải đưa lương cho người kia giữ. Tôi nghĩ trong túi không có đồng nào cũng không hay. Mỗi người cũng cần có khoản riêng bởi 2 bên phải lo cho bố mẹ nữa".

Diệu Nhi phản ứng ra sao trước nghi vấn 'rạn nứt' hôn nhân với Anh Tú sau gần 1 năm về chung nhà? - Ảnh 5
Anh Tú và Diệu Nhi hẹn hò 7 năm trước khi về chung một nhà vào tháng 10/2022. Chặng đường bên nhau của cả hai được công chúng quan tâm và ủng hộ

Về phía Diệu Nhi, nữ diễn viên cũng đã có những chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân. Cụ thể, khi được hỏi: "Chồng em (Anh Tú) sẽ luôn đưa tiền cho em đúng không?". Nữ diễn viên đã liên tục cười lớn và nói: "Mắc cỡ quá. Em nghĩ là gia đình nào cũng vậy, thì nó (tiền) quy về một mối thì nó mới bền. Chi tiêu về những khoảng chung thì em cũng đã nói em có rất nhiều khoảng mình chia ra gồm tiền cá nhân, tiền chung với nhau chứ em không bao giờ lấy hết tiền của chồng hay người yêu em đâu..."

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