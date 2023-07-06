Anh Tú 'tay trong tay' Diệu Nhi đi khắp thế gian nhân dịp kỉ niệm 8 năm, khoảnh khắc tình tứ của đôi vợ chồng liền gây bão!

Qua động thái mới nhất này từ phía người đẹp, đa số khán giả đều suy đoán cặp vợ chồng đình đám đã lựa chọn cùng nhau đi du lịch để kỉ niệm nhân dịp 8 năm bên nhau.

Sau 6 năm yêu đương thầm lặng, Diệu Nhi và Anh Tú đã quyết định đi đến kết hôn với một đám cưới hoành tráng từng thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Từ đó trở đi, cặp đôi cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ nhiều khoảnh khắc cuộc sống hôn nhân ngọt ngào. Sau 6 năm yêu đương thầm lặng, Diệu Nhi và Anh Tú đã quyết định đi đến kết hôn với một đám cưới hoành tráng từng thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Mới đây, tối ngày 5/7, Diệu Nhi bất ngờ chia sẻ đoạn video đi du lịch tại Hồng Kông với Anh Tú. Nếu như trước đó, cả 2 chỉ đăng ảnh cá nhân tại cùng địa điểm thì giờ đây, Anh Tú và Diệu Nhi khoe ảnh cùng một khung hình. Đặc biệt, nữ diễn viên còn để dòng chú thích là: "8 Years (tạm dịch là 8 năm), 2023".

Qua động thái mới nhất này từ phía người đẹp, đa số khán giả đều suy đoán cặp vợ chồng đình đám đã lựa chọn cùng nhau đi du lịch để kỉ niệm nhân dịp 8 năm bên nhau. Xuyên suốt video, Anh Tú luôn nắm chặt tay Diệu Nhi không rời và có nhiều cử chỉ, hành động quan tâm đến bà xã. Mới đây, tối ngày 5/7, Diệu Nhi bất ngờ chia sẻ đoạn video đi du lịch tại Hồng Kông với Anh Tú Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh của Diệu Nhi và Anh Tú đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả. Có thể thấy, cặp đôi đang tận hưởng hạnh phúc vợ chồng son. Khi có thời gian rảnh, cả 2 thường xuyên cùng nhau đi du lịch và check-in ở những địa điểm nổi tiếng trên thế giới khiến nhiều người ghen tị.

Xuyên suốt video, Anh Tú luôn nắm chặt tay Diệu Nhi không rời và có nhiều cử chỉ, hành động quan tâm đến bà xã Trong đám cưới thế kỷ vào ngày 10/10/2022, Diệu Nhi từng nghẹn ngào nói về lí do quyết định kết hôn với Anh Tú: "Có những điều anh không làm ở nơi công cộng nhưng chỉ làm ở những có hai người thôi: ở nhà, trên xe và nhà vệ sinh. Anh là người chưa bao giờ từ chối em bất cứ điều gì. Tiền đi làm về cũng tự giác đưa, bất kể điều gì quan trọng trong cuộc sống hay sự nghiệp, anh đều hỏi ý kiến em. Quan trọng nhất là lúc nào anh cũng bên cạnh em. Là khi nhận ra lúc anh chăm sóc em, khi em bệnh, mệt mỏi, phẫu thuật thẩm mỹ về, những lúc đó em nhận ra em đã lấy đúng người".

Rộ thêm khoảnh khắc Diệu Nhi lộ bụng bầu vượt mặt, thực hư thế nào? Vòng 2 lớn bất thường của Diệu Nhi khiến cộng đồng mạng nháo nhào, nhiều người cho rằng cô và Anh Tú có thể sắp lên chức ba mẹ. Thế nhưng thực hư ra sao?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-tu-tay-trong-tay-dieu-nhi-i-khap-the-gian-nhan-dip-ki-niem-8-nam-khoanh-khac-tinh-tu-cua-oi-vo-chong-lien-gay-bao-599228.html