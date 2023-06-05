Qua đó, Diệu Nhi gây bất ngờ bởi màn diện đồ tắm khoe trọn vóc dáng nuột nà đầy gợi cảm. Nữ diễn viên không chỉ sở hữu ngoại hình ngày càng "lột xác", mà còn ghi điểm bởi thần thái sang chảnh và nụ cười tươi rói. So với thời điểm mới vào nghề, Diệu Nhi hiện tại xinh đẹp và phong cách hơn hẳn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Diệu Nhi đã đăng tải loạt khoảnh khắc đi du lịch cùng bạn bè. Theo đó, nữ diễn viên dí dỏm chia sẻ: "Bé đã ra khỏi rừng rồi nè, sảng khoái quá trời". Ngay lập tức, bài viết đã thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

Nói về quan điểm chăm sóc ngoại hình, Diệu Nhi thổ lộ: "Phụ nữ làm đẹp vì yêu bản thân, hãy yêu bản thân trước tiên nha chị em". Có thể thấy, sau khi về chung một nhà với diễn viên Anh Tú, Diệu Nhi thoải mái hơn trong việc lựa chọn các trang phục quyến rũ khoe dáng.

Bên cạnh những lời khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng thì cũng có không ít dân mạng bình luận cho rằng Diệu Nhi thăng hạng nhan sắc rõ rệt sau khi kết hôn với Anh Tú.

Diệu Nhi thoải mái hơn trong việc lựa chọn các trang phục quyến rũ khoe dáng.

Trước đó, Diệu Nhi từng thừa nhận bản thân bị tự ti khi vẻ ngoài không nổi trội. Bà xã Anh Tú chia sẻ trên sóng truyền hình: "Mọi người thấy em đẹp vậy thôi, ngày xưa em cũng tròn tròn, tại em ăn cũng được. Trong lớp, em là cái người xấu nhất vì không sửa soạn, có những bạn cùng cũng như ngoài lớp nói với em là em sẽ không bao giờ nổi tiếng được cũng như sẽ không có những vai diễn lớn.

Khi em nghe những câu nói đó xong nó làm cho mình buồn, nhưng bây giờ mình nghĩ lại đó cũng là động lực để mình chứng tỏ cho mọi người thấy những suy nghĩ của mọi người là sai hết rồi, là nông cạn. Ngoại hình nó cũng chỉ là tác động một chút thôi, quan trọng là bên trong của mình, cái sự cố gắng của mình như thế nào".

Diệu Nhi từng thừa nhận bản thân bị tự ti khi vẻ ngoài không nổi trội.

Anh Tú - Diệu Nhi là cặp đôi được yêu thích của showbiz Việt. Sau 7 năm hẹn hò, vào tháng 10/2022, Diệu Nhi - Anh Tú chính thức tổ chức hôn lễ để về chung một nhà. Hôn lễ quy tụ đông đảo đồng nghiệp làng giải trí, trở thành sự kiện hot trên mạng xã hội lẫn truyền thông.

Diệu Nhi - Anh Tú chính thức tổ chức hôn lễ để về chung một nhà.

Sau khi kết hôn, Diệu Nhi và Anh Tú mua một căn hộ mới. Tổ ấm của cặp nghệ sĩ có tông màu trung tính, lấy cảm hứng từ các bộ phim Hàn Quốc với nhiều thiết bị gia dụng hiện đại. Hiện tại, cả hai cũng tất bật trở lại với các dự án cá nhân như đóng phim, làm mẫu ảnh, quay video trên mạng xã hội.