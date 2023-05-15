Với khả năng 'cảm nhạc' đỉnh cao, Diệu Nhi bất ngờ lấn sân làm DJ khiến netizen 'há hốc mồm'

Hậu trường 15/05/2023 10:49

Ngoài khả năng 'cảm nhạc' đỉnh cao, Diệu Nhi bất ngờ thử sức làm DJ. 

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Diệu Nhi đã đăng tải đoạn clip với dòng trạng thái: 'Thứ 7 rồi, lên nhạc'. Được biết, bà xã Anh Tú có niềm đam mê đặc biệt dành cho âm nhạc, ngoài công việc là 1 diễn viên nổi tiếng ra, sơ hở là khán giả lại thấy Diệu Nhi khi thì cầm micro ca hát, lúc thì khoe vũ đạo nhảy nhót, và bây giờ lại là... đánh DJ. 

Với khả năng 'cảm nhạc' đỉnh cao, Diệu Nhi bất ngờ lấn sân làm DJ khiến netizen 'há hốc mồm' - Ảnh 1
Diệu Nhi có niềm đam mê đặc biệt dành cho âm nhạc.

Trong đoạn clip, Diệu Nhi khiến người hâm mộ thích thú khi thể hiện 1001 biểu cảm đầy thú vị khi lần đầu thử sức ở 1 vị trí mới. Với visual xinh đẹp cùng khả năng đánh DJ "thần sầu", không khó hiểu vì sao đoạn clip chỉ đăng tải trong thời gian ngắn nhưng đã mang về lượng tương tác cực kì cao. 

Với khả năng 'cảm nhạc' đỉnh cao, Diệu Nhi bất ngờ lấn sân làm DJ khiến netizen 'há hốc mồm' - Ảnh 2
Với khả năng 'cảm nhạc' đỉnh cao, Diệu Nhi bất ngờ lấn sân làm DJ khiến netizen 'há hốc mồm' - Ảnh 3
Diệu Nhi khiến không ít khán giả bất ngờ khi đứng tại vị trí đánh DJ.

Ngoài khả năng "cảm nhạc" tiến bộ một cách rõ rệt của Diệu Nhi thì cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ trước sự "thăng hạng" nhan sắc của bà xã Anh Tú hậu kết hôn. Ngay lập tức, bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã dành những lời khen có cánh cho bà xã Anh Tú.

Với khả năng 'cảm nhạc' đỉnh cao, Diệu Nhi bất ngờ lấn sân làm DJ khiến netizen 'há hốc mồm' - Ảnh 4
Với khả năng 'cảm nhạc' đỉnh cao, Diệu Nhi bất ngờ lấn sân làm DJ khiến netizen 'há hốc mồm' - Ảnh 5
Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã dành những lời khen có cánh cho bà xã Anh Tú.

Diệu Nhi (sinh năm 1991) xuất thân từ sân khấu kịch Thế giới trẻ (TP HCM). Cô từng tham gia các bộ phim như: Ngày mai Mai cưới, Vu quy đại náo, Bẫy ngọt ngào, Gái già lắm chiêuChị Mười Ba,.. Vào tháng 10/2022, Diệu Nhi và Anh Tú chính thức tổ chức hôn lễ để về chung một nhà sau 7 năm hẹn hò.

Với khả năng 'cảm nhạc' đỉnh cao, Diệu Nhi bất ngờ lấn sân làm DJ khiến netizen 'há hốc mồm' - Ảnh 6
Diệu Nhi và Anh Tú ở tiệc cưới chiều 22/10.

Sau khi kết hôn, cặp đôi dành thời gian để cùng nhau đi du lịch. Nhiều lần vướng nghi vấn đã hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng và đang mang thai lần hai, thế nhưng cả hai vẫn giữ im lặng.

Với khả năng 'cảm nhạc' đỉnh cao, Diệu Nhi bất ngờ lấn sân làm DJ khiến netizen 'há hốc mồm' - Ảnh 7
Mặc dù đã lập gia đình, thế nhưng Diệu Nhi vẫn không thể ngưng được tính cách hài hước.

Có thể thấy, Anh Tú - Diệu Nhi là cái tên thu hút đông đảo nhiều sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng về cuộc sống hậu hôn nhân. Mặc dù đã lập gia đình, thế nhưng Diệu Nhi vẫn không thể ngưng được tính cách hài hước, "lầy lội" cùng niềm đam mê với âm nhạc của mình. 

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Từ khóa:   Diệu Nhi Anh Tú - Diệu Nhi Diệu Nhi đánh DJ

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