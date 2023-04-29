'Đỉnh của chóp': Diệu Nhi cùng ông xã Anh Tú quay trend 'Anh có vợ rồi' khiến cộng đồng mạng phải 'xuýt xoa'

Đỉnh nhất trend 'Anh có vợ rồi', Diệu Nhi không đối thủ vì màn khoe chồng quá đỉnh!

7 năm sau khi hẹn hò, vào tháng 10/2022 Diệu Nhi và Anh Tú chính thức tổ chức hôn lễ để về chung một nhà. Sau khi kết hôn, cặp đôi dành thời gian để cùng nhau đi du lịch. Nhiều lần vướng nghi vấn đã hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng và đang mang thai lần hai, thế nhưng cả hai vẫn giữ im lặng. Mới đây nhất, trên Tiktok Diệu Nhi vừa đăng tải đoạn clip mới. Theo đó, nữ diễn viên vừa có màn 'bắt trend' 'anh có vợ rồi'. Ai cũng biết, chồng của Diệu Nhi là Anh Tú vốn được người hâm mộ gọi với biệt danh là "Chồng quốc dân". Bởi lẽ, nam diễn viên sở hữu vẻ ngoài điển trai, lịch lãm. Bên cạnh đó, Anh Tú còn gây ấn tượng vì cử chỉ ngọt ngào và ga lăng dành cho Diệu Nhi.

Sau khi xem xong đoạn clip, dân tình phải thốt lên rằng clip "bắt trend" của Diệu Nhi quá đỉnh. Không chỉ khoe khéo body 6 múi lực lưỡng của chồng, nữ diễn viên còn không ngần ngại "đánh dấu chủ quyền". Diệu Nhi "bắt trend", khẳng định chủ quyền với Anh Tú - Ảnh: Cắt từ clip rước đó, nữ diễn viên cũng nhiều lần chia sẻ dòng trạng thái: "Chồng chị" khi Anh Tú liên tục được gọi là "Chồng quốc dân" vì vẻ ngoài điển trai, lịch lãm - Ảnh: Chụp màn hình Tại đám cưới, trong khoảnh khắc trao lời thề nguyền, Anh Tú bật khóc: "Đáng lẽ những lúc này là cô dâu khóc. 7 năm nay anh yêu em, anh chưa hứa với em điều gì cả. Hôm nay rất vui vì chúng ta tổ chức tiệc cưới như mong muốn. Anh hy vọng từ nay về sau, cho đến già chúng ta vẫn bên nhau. Anh mong luôn có em bên cạnh".

Về phần mình, Diệu Nhi xúc động chia sẻ: "Có những điều anh không làm ở nơi công cộng nhưng chỉ làm ở những có 2 người thôi. Ờ nhà, trên xe, nhà vệ sinh. Anh là người chưa bao giờ từ chối em bất cứ điều gì. Tiền đi làm về cũng tự giác đưa, bất kể điều gì quan trọng trong cuộc sống hay sự nghiệp, anh đều hỏi ý kiến em. Quan trọng nhất là lúc nào anh cũng bên cạnh em. Là khi nhận ra lúc anh chăm sóc em, khi em bệnh, mệt mỏi, phẫu thuật thẩm mỹ về, những lúc đó em nhận ra em đã lấy đúng người. Nếu có kiếp sau, em cũng mong được làm vợ anh, làm con của ba mẹ em và làm con dâu của bố mẹ vì gia đình của mình quá tuyệt vời". Diệu Nhi và Anh Tú tại lễ cưới - Ảnh: FBNV Anh Tú - Diệu Nhi là cặp đôi được yêu thích của showbiz Việt. Sau khi kết hôn, Anh Tú được mệnh danh là "ông chồng quốc dân" khi hết mực cưng chiều vợ. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Anh Tú cho biết anh không cần Diệu Nhi phải nấu cơm, anh có thể thay bà xã làm nhưng mong muốn hai vợ chồng có thể sum họp, quây quần bên gia đình sau những bận rộn của công việc. Diệu Nhi và Anh Tú đi xem concert của BLACKPINK tại Hàn Quốc - Ảnh: FBNV Không chỉ vậy, khi hộ tống vợ đi xem concert của BLACKPINK, Anh Tú không ngần ngại diện chiếc áo có thành viên thứ 5 của nhóm là vợ mình. Hành động ngọt ngào của Anh Tú "đốn tim" người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/inh-cua-chop-dieu-nhi-cung-ong-xa-anh-tu-quay-trend-anh-co-vo-roi-khien-cong-ong-mang-phai-xuyt-xoa-577532.html