Diệu Nhi bất ngờ 'hóa rắn' dạo biển khiến cư dân mạng có một phen 'nháo nhào'

Hậu trường 17/05/2023 20:27

Hình ảnh chia sẻ mới đây của Diệu Nhi khiến cư dân mạng 'nháo nhào'.

Mới đây, trên trang cá nhân, Diệu Nhi đăng tải dòng trạng thái kèm theo bức hình "chấn động" khiến cộng đồng mạng có một phen cười "không nhặt được mồm". Cụ thể, bà xã Anh Tú chia sẻ: "Hè rồi mặc áo lưới dạo biển cùng bé để thấy điều bất ngờ".

Diệu Nhi bất ngờ 'hóa rắn' dạo biển khiến cư dân mạng có một phen 'nháo nhào' - Ảnh 1
Diệu Nhi đăng tải dòng trạng thái kèm theo bức hình "chấn động".

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên dưới bài viết, nhiều netizen thích thú để lại những dòng bình luận trêu chọc Diệu Nhi. Đa số cho rằng, nữ diễn viên đã có màn hóa trang thành rắn khi đi dạo biển.

Diệu Nhi bất ngờ 'hóa rắn' dạo biển khiến cư dân mạng có một phen 'nháo nhào' - Ảnh 2
Bên dưới bài viết, nhiều netizen thích thú để lại những dòng bình luận trêu chọc Diệu Nhi.

Diệu Nhi (sinh năm 1991) xuất thân từ sân khấu kịch Thế giới trẻ (TP HCM). Cô là một trong những diễn viên nữ nổi tiếng được khán giả quan tâm. Diệu Nhi từng tham gia các bộ phim như: Ngày mai Mai cưới, Vu quy đại náo, Bẫy ngọt ngào, Gái già lắm chiêuChị Mười Ba,.. Vào tháng 10/2022, Diệu Nhi và Anh Tú chính thức tổ chức hôn lễ để về chung một nhà sau 7 năm hẹn hò.

Diệu Nhi bất ngờ 'hóa rắn' dạo biển khiến cư dân mạng có một phen 'nháo nhào' - Ảnh 3
Vào tháng 10/2022, Diệu Nhi và Anh Tú chính thức tổ chức hôn lễ để về chung một nhà.
Diệu Nhi bất ngờ 'hóa rắn' dạo biển khiến cư dân mạng có một phen 'nháo nhào' - Ảnh 4
Mặc dù đã lập gia đình, thế nhưng Diệu Nhi vẫn không thể ngưng được tính cách hài hước.

Có thể thấy, Anh Tú - Diệu Nhi là cái tên thu hút đông đảo nhiều sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng về cuộc sống hậu hôn nhân. Mặc dù đã lập gia đình, thế nhưng Diệu Nhi vẫn không thể ngưng được tính cách hài hước, "lầy lội" cùng niềm đam mê với âm nhạc của mình. 

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Với khả năng 'cảm nhạc' đỉnh cao, Diệu Nhi bất ngờ lấn sân làm DJ khiến netizen 'há hốc mồm'

Ngoài khả năng 'cảm nhạc' đỉnh cao, Diệu Nhi bất ngờ thử sức làm DJ. 

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