Rộ thêm khoảnh khắc Diệu Nhi lộ bụng bầu vượt mặt, thực hư thế nào?

Vòng 2 lớn bất thường của Diệu Nhi khiến cộng đồng mạng nháo nhào, nhiều người cho rằng cô và Anh Tú có thể sắp lên chức ba mẹ. Thế nhưng thực hư ra sao?

Mới đây, một người bạn của Diệu Nhi đã đăng tải một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên trong phòng tập gym, đang chờ ông xã Anh Tú đến rước. Điều khiến dân mạng chú ý, trước khi ra về, cô nàng trùm kín người, để lộ vòng 2 lớn bất thường. Người hâm mộ nhanh chóng đặt nghi vấn liệu cô nàng đã có tin vui, gửi vô số lời chúc mừng đến cặp đôi trai tài gái sắc này. Mới đây, một người bạn của Diệu Nhi đã đăng tải một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên trong phòng tập gym, đang chờ ông xã Anh Tú đến rước. Điều khiến dân mạng chú ý, trước khi ra về, cô nàng trùm kín người, để lộ vòng 2 lớn bất thường. Thế nhưng trên thực tế, có thể cô nàng đã nhét đồ vào bụng để tiện di chuyển nên vòng 2 mới khác lạ như thế. Bằng chứng là video trước đó, Diệu Nhi đã khoe vóc dáng mảnh mai thon gọn. Nhiều người cho rằng nếu cô nàng có 'tin vui', sẽ không lựa chọn những bài tập nặng.

Thế nhưng trên thực tế, có thể cô nàng đã nhét đồ vào bụng để tiện di chuyển nên vòng 2 mới khác lạ như thế. Bằng chứng là video trước đó, Diệu Nhi đã khoe vóc dáng mảnh mai thon gọn. Diệu Nhi cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh đang chăm chỉ tập trong phòng gym, khoe cận thân hình khỏe khoắn, ngầm phản bác về thông tin mang thai sau nhiều tháng kết hôn với Anh Tú. Diệu Nhi cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh đang chăm chỉ tập trong phòng gym, khoe cận thân hình khỏe khoắn. Trước đó, hồi tháng 8/2021, Diệu Nhi vướng nghi vấn đã sinh con khi lộ bức ảnh được cho là cùng Anh Tú đi khám thai. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng phát hiện cô nàng thường xuyên để lộ vòng 2 'quá cỡ' trong các vlog.

Trước đó, hồi tháng 8/2021, Diệu Nhi vướng nghi vấn đã sinh con khi lộ bức ảnh được cho là cùng Anh Tú đi khám thai. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng phát hiện cô nàng thường xuyên để lộ vòng 2 'quá cỡ' trong các vlog. Không những thế, cuối tháng 9/2021, cô nàng cũng vô tình đăng tải một bức thư cảm ơn có dòng chữ: "Gửi chị Nhi và gia đình lời chúc mừng ngọt ngào khi đón chào một thiên thần nhỏ". Tuy nhiên cô cũng nhanh chóng xóa bức ảnh. Cuối tháng 9/2021, cô nàng cũng vô tình đăng tải một bức thư cảm ơn có dòng chữ: "Gửi chị Nhi và gia đình lời chúc mừng ngọt ngào khi đón chào một thiên thần nhỏ". Diệu Nhi sinh năm 1991, xuất thân từ sân khấu kịch Thế giới trẻ (TP.HCM). Sau này, cô cũng tham gia một số dự án điện ảnh như: "Gái già lắm chiêu", "Ngày mai Mai cưới","Chị Mười Ba", "Anh trai yêu quái","Vu quy đại náo",... Diệu Nhi sinh năm 1991, xuất thân từ sân khấu kịch Thế giới trẻ (TP.HCM). Anh Tú sinh năm 1993, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Anh được khán giả biết đến qua các dự án phim: "Gia đình là số 1", "4 năm 2 chàng 1 tình yêu", "Cua lại vợ bầu"... Anh được khán giả biết đến qua các dự án phim: "Gia đình là số 1", "4 năm 2 chàng 1 tình yêu", "Cua lại vợ bầu"... Diệu Nhi và Anh Tú từ lâu đã được xem là cặp đôi có 'chuyện tình đẹp nhất' của Vbiz. Dẫu vậy, cả 2 rất kín tiếng về chuyện tình cảm, hiếm khi nào đích thân nói về mối quan hệ của mình. Diệu Nhi và Anh Tú từ lâu đã được xem là cặp đôi có 'chuyện tình đẹp nhất' của Vbiz. Tháng 8/2022, Anh Tú xác nhận đã đăng ký kết hôn với Diệu Nhi sau khoảng 7 năm hẹn hò. Đến tháng 10/2022, cả hai tổ chức lễ thành hôn tại Phan Thiết (Bình Thuận) - quê nhà cô dâu. Ngày trọng đại của cặp đôi có sự tham gia, chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè và đông đảo các nghệ sĩ trong làng giải trí. Tháng 10/2022, cả hai tổ chức lễ thành hôn tại Phan Thiết (Bình Thuận) - quê nhà cô dâu.

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