Diệu Nhi có loạt động thái lạ, rộ nghi vấn rạn nứt với Anh Tú

Hậu trường 13/08/2023 16:29

Nhiều khán giả tỏ ra hoang mang khi Diệu Nhi có một loạt biểu hiện lạ trên mạng xã hội.

Chính thức kết hôn sau 6 năm hẹn hò, Diệu Nhi và Anh Tú đã có một đám cưới hoành tráng và lãng mạn vào năm 2022. Sau khi kết hôn, Diệu Nhi và Anh Tú đã không còn e dè chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Dân mạng thích thú trước những màn "phát cẩu lương" của đôi vợ chồng nổi tiếng này trên hầu hết các phương tiện truyền thông. Thế nhưng, nữ diễn viên gần đây lại có biểu hiện khác thương trên trang cá nhân khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tò mò, liệu chuyện gì đã xảy ra?

Diệu Nhi có loạt động thái lạ, rộ nghi vấn rạn nứt với Anh Tú - Ảnh 1
 Nữ diễn viên gần đây lại có biểu hiện khác thương trên trang cá nhân khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tò mò.

Cụ thể, xuyên suốt hơn 1 tuần qua, Diệu Nhi liên tục đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm tư về việc cuộc sống, tình yêu. Đồng thời, nữ diễn viên không chia sẻ ảnh vui vẻ, nhí nhố như trước kia mà thay vào đó là những bức ảnh có màu sắc trầm tư. Được biết cô nàng vốn là người hài hước và lầy lội nên thái độ thay đổi 180 độ trên mạng xã hội đã làm rộ lên nghi vấn cô và Anh Tú đang gặp trục trặc. 

Diệu Nhi có loạt động thái lạ, rộ nghi vấn rạn nứt với Anh Tú - Ảnh 2
Xuyên suốt hơn 1 tuần qua, Diệu Nhi liên tục đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm tư về việc cuộc sống, tình yêu.

Nhiều bình luận đã tỏ ra lo lắng với tâm trạng bất thường của cô hiện tại, một số khác thì bênh vực cho rằng việc Diệu Nhi đăng tải như thế kia không đồng nghĩa với việc hôn nhân của nữ diễn viên có vấn đề. Bởi lẽ cách đây không lâu, cặp đôi này còn cùng nhau đi du lịch nước ngoài. Đồng thời những ảnh cưới, khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai vẫn còn giữ nguyên trên trang cá nhân. 

Diệu Nhi có loạt động thái lạ, rộ nghi vấn rạn nứt với Anh Tú - Ảnh 3
Một số khác thì bênh vực cho rằng việc Diệu Nhi đăng tải như thế kia không đồng nghĩa với việc hôn nhân của nữ diễn viên có vấn đề.

Để đập tan nghi ngờ của khán giả, tối 12/8 Diệu Nhi bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc hẹn hò, nắm chặt tay Anh Tú để chứng minh cả hai vẫn đang gắn bó và hạnh phúc, khác với những suy đoán 'vỡ tan'. Đồng thời, Diệu Nhi cũng lên tiếng cho biết trang cá nhân kia chỉ dùng để chia sẻ với khán giả những câu nói hay mà cô tâm đắc.

Diệu Nhi có loạt động thái lạ, rộ nghi vấn rạn nứt với Anh Tú - Ảnh 4
Để đập tan nghi ngờ của khán giả, tối 12/8 Diệu Nhi bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc hẹn hò, nắm chặt tay Anh Tú để chứng minh cả hai vẫn đang gắn bó và hạnh phúc.

Ngày 10/10/2022, đám cưới của Anh Tú và Diệu Nhi chính thức diễn ra tại một resort ở Phan Thiết, Bình Thuận. Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ dàn sao Việt như Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Ngọc Trinh, Sam, Minh Hằng, Lê Dương Bảo Lâm,...

Diệu Nhi có loạt động thái lạ, rộ nghi vấn rạn nứt với Anh Tú - Ảnh 5
Ngày 10/10/2022, đám cưới của Anh Tú và Diệu Nhi chính thức diễn ra tại một resort ở Phan Thiết, Bình Thuận.

Trước đó, vào tháng 6/2022, Diệu Nhi là người bắt được hoa cưới của cô dâu Minh Hằng. Thời điểm đó, nhiều người đã mong chờ ngày hạnh phúc của cô và bạn trai lâu năm. Khi Anh Tú chia sẻ ảnh đăng ký kết hôn với Diệu Nhi, nhiều bạn thân trong nghề gửi lời chúc mừng họ. Diễn viên Thu Trang nói đùa Anh Tú trong ảnh vẻ mặt không được vui, bị bạn gái ép cưới.

Diệu Nhi có loạt động thái lạ, rộ nghi vấn rạn nứt với Anh Tú - Ảnh 6
Trước đó, vào tháng 6/2022, Diệu Nhi là người bắt được hoa cưới của cô dâu Minh Hằng.

Diệu Nhi từng hoạt động nổi bật ở sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. Ở lĩnh vực điện ảnh, cô tham gia phim Điệp vụ chân dài, Gái già lắm chiêu, Chị Mười Ba, Chạy đi rồi tính, Ngày mai Mai cưới, Vu quy đạo náo, Anh trai yêu quái, Bẫy ngọt ngào... Cô hiện là một trong những gương mặt trẻ đắt show truyền hình, hài kịch miền Nam.

Diệu Nhi có loạt động thái lạ, rộ nghi vấn rạn nứt với Anh Tú - Ảnh 7
 Cô hiện là một trong những gương mặt trẻ đắt show truyền hình, hài kịch miền Nam.

Anh Tú sinh năm 1993, là diễn viên, ca sĩ trẻ, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Anh được khán giả biết đến qua các dự án phim Gia đình là số 1, 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, Cua lại vợ bầu. Tuy nhiên, ở lĩnh vực âm nhạc, Anh Tú chưa để lại nhiều dấu ấn.

Diệu Nhi có loạt động thái lạ, rộ nghi vấn rạn nứt với Anh Tú - Ảnh 8
Anh Tú sinh năm 1993, là diễn viên, ca sĩ trẻ, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM.
Anh Tú 'tay trong tay' Diệu Nhi đi khắp thế gian nhân dịp kỉ niệm 8 năm, khoảnh khắc tình tứ của đôi vợ chồng liền gây bão!

Anh Tú 'tay trong tay' Diệu Nhi đi khắp thế gian nhân dịp kỉ niệm 8 năm, khoảnh khắc tình tứ của đôi vợ chồng liền gây bão!

Qua động thái mới nhất này từ phía người đẹp, đa số khán giả đều suy đoán cặp vợ chồng đình đám đã lựa chọn cùng nhau đi du lịch để kỉ niệm nhân dịp 8 năm bên nhau.

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