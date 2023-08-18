Nóng: Xuất hiện hàng loạt tin nhắn Anh Tú thả thính một cô gái lạ giữa tin đồn 'rạn nứt' hôn nhân với Diệu Nhi

Trong thời điểm hiện tại, tin đồn rạn nứt hôn nhân của cặp vợ chồng son Anh Tú - Diệu Nhi là chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Mới đây, vào sáng ngày 18/8, trên mạng xã hội đang lan truyền những đoạn tin nhắn được cho là Anh Tú đang thả thính một cô lại lạ. Cụ thể, các dòng tin nhắn được gửi từ tháng 3/2022 và kéo dài đến tháng 4/2023, với nội dung nghi vấn Anh Tú "thả thính" và quan tâm cô gái kia. Mới đây, vào sáng ngày 18/8, trên mạng xã hội đang lan truyền những đoạn tin nhắn được cho là Anh Tú đang thả thính một cô lại lạ.

Cụ thể, các dòng tin nhắn được gửi từ tháng 3/2022 và kéo dài đến tháng 4/2023 Phần lớn nội dung là Anh Tú đang "thả thính" và quan tâm cô gái kia. Tin nhắn vào tháng 4/2023. Ngoài ra, trong đoạn video được quay màn hình lại, hình ảnh đại diện của người gửi tin nhắn trùng khớp với giao diện hiện tại trên Facebook cá nhân của ông xã Diệu Nhi. Hiện vẫn chưa rõ thực hư ra sao, phía Anh Tú và Diệu Nhi vẫn chưa lên tiếng lý giải về đoạn tin nhắn này.



Hiện vẫn chưa rõ thực hư ra sao, phía Anh Tú và Diệu Nhi vẫn chưa lên tiếng lý giải về đoạn tin nhắn này. Hiện tại, tin đồn trên đang khiến dân tình bàn tán xôn xao trên hầu hết các phương tiện truyền thông. Sau gần 1 năm kết hôn, Anh Tú và Diệu Nhi vẫn giữ nguyên tắc ít nhắc đến đối phương trên mạng xã hội để những người yêu thích cả hai có thể tập trung vào các dự án nghệ thuật thay vì chuyện đời tư. Thế nhưng trong thời gian vừa qua, cặp vợ chồng son của Vbiz bất ngờ vướng nghi vấn rạn nứt vì loạt động thái lạ của đàng gái.

Trong thời gian vừa qua, cặp vợ chồng son của Vbiz bất ngờ vướng nghi vấn rạn nứt vì loạt động thái lạ của đàng gái. Cụ thể, Diệu Nhi liên tục đăng tải những dòng trạng thái buồn về tình yêu trên trang cá nhân, tuy nhiên Anh Tú đã có động thái 'ẩn ý' lên tiếng, đập tan tin đồn. Trong chiều 16/8, nam ca sĩ đăng tải trong một nhóm trên trang Instagram: "Mấy nay có vẻ mệt mỏi mọi người nhỉ. Nên là Tú sẽ đi mua cherry để ăn, trái cây yêu thích nhất của mình. Love cherry". Diệu Nhi liên tục đăng tải những dòng trạng thái buồn về tình yêu trên trang cá nhân. Anh Tú đã có động thái 'ẩn ý' lên tiếng, đập tan tin đồn. Diệu Nhi - Anh Tú là một trong những cặp đôi được yêu thích của showbiz Việt. Cả hai công khai tình cảm vào năm 2015 và tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022 nhân kỷ niệm 7 năm hẹn hò. Người đẹp quê Phan Thiết hơn ông xã 2 tuổi. Từ khi yêu nhau, cặp đôi luôn kín tiếng và ít phô trương về chuyện tình cảm, vì lý do sợ đời tư ảnh hưởng tới sự nghiệp. Diệu Nhi - Anh Tú là một trong những cặp đôi được yêu thích của showbiz Việt. Cả hai công khai tình cảm vào năm 2015 và tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022 nhân kỷ niệm 7 năm hẹn hò.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-xuat-hien-hang-loat-tin-nhan-anh-tu-tha-thinh-mot-co-gai-la-giua-tin-on-ran-nut-hon-nhan-voi-dieu-nhi-610590.html