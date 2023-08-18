Diệu Nhi chính thức lên tiếng việc đăng tải nhiều dòng trạng thái tâm trạng làm rộ lên tin đồn trục trặc hôn nhân?

Trước nhiều nghi vấn rạn nứt hôn nhân, mới đây, trên trang cá nhân, Diệu Nhi đã chính thức lên tiếng việc hay đăng tải những bài viết tâm trạng.

Những ngày gần đây, dân mạng xôn xao trước nghi vấn rạn nứt tình cảm của cặp vợ chồng son Anh Tú - Diệu Nhi sau gần 1 năm kết hôn. Nguồn cơn xuất phát từ việc gần đây, phía đàng gái thường xuyên đăng tải nhiều dòng trạng thái tâm trạng về cả cuộc sống lẫn phương diện tình yêu. Trước đó, Diệu Nhi thường xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, lầy lội nhưng gần đây bà xã Anh Tú trở nên trầm tư hơn. Diệu Nhi thường xuyên đăng tải nhiều dòng trạng thái tâm trạng về cả cuộc sống lẫn phương diện tình yêu Trước nhiều nghi vấn rạn nứt hôn nhân, mới đây, trên trang cá nhân, Diệu Nhi đã chính thức lên tiếng giải thích về việc hay đăng tải những bài viết tâm trạng. Theo đó, Diệu Nhi cho biết những dòng trạng thái buồn là do muốn chia sẻ thông điệp, câu nói hay đến với mọi người chứ không liên quan đến hôn nhân hay chuyện cá nhân của cô. Trên trang cá nhân, Diệu Nhi còn dành hẳn 1 mục cho việc này chứ không phải mới làm trong thời gian gần đây.

Trước nhiều nghi vấn rạn nứt hôn nhân, mới đây, trên trang cá nhân, Diệu Nhi đã chính thức lên tiếng giải thích về việc hay đăng tải những bài viết tâm trạng Diệu Nhi cho biết những dòng trạng thái buồn là do muốn chia sẻ thông điệp, câu nói hay đến với mọi người chứ không liên quan đến hôn nhân hay chuyện cá nhân của cô Đồng thời, Diệu Nhi cũng có động thái chia sẻ thêm khoảnh khắc hẹn hò lầy lội với chồng để đập tan tin đồn rạn nứt. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tụi em rất ngại khi chia sẻ ảnh thân mật á mọi người, nhưng mọi người rất hay suy nghĩ xa nên em tặng cả nhà giây phút hẹn hò lãng mạn thường ngày của tụi em". Đồng thời, Diệu Nhi cũng có động thái chia sẻ thêm khoảnh khắc hẹn hò lầy lội với chồng để đập tan tin đồn rạn nứt Mới đây, sáng nay (18/8), trên mạng xã hội rầm rộ chia sẻ loạt tin nhắn được cho là của Anh Tú "thả thính" 1 cô gái lạ. Theo video ghi lại được thì người được cho là Anh Tú đã trò chuyện với cô gái này từ đầu năm 2022 đến tận tháng 4/2023. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ hoang mang cũng như bày tỏ sự tiếc nuối nếu như tin đồn này là sự thật.

Anh Tú bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân về tin đồn "thả thính" 1 cô gái lạ Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, Anh Tú bất ngờ lên tiếng trên trang cá nhân. Anh khẳng định: "Anh Tú xin phép được một lần duy nhất trả lời về những tin đồn không hay thời gian qua xung quanh chuyện cá nhân và hôn nhân. Đây hoàn toàn là những thông tin bịa đặt, cố tình gây ảnh hưởng tới hình ảnh". Phía Diệu Nhi cũng nhanh chóng chia sẻ lại bài viết của chồng về trang cá nhân của mình ngầm khẳng định hôn nhân vẫn đang êm ấm, hạnh phúc Ngoài ra, phía Diệu Nhi cũng nhanh chóng chia sẻ lại bài viết của chồng về trang cá nhân của mình ngầm khẳng định hôn nhân vẫn đang êm ấm, hạnh phúc. Diệu Nhi và Anh Tú có khoảng 7 năm hẹn hò và đi đến hôn nhân vào ngày 10/10/2022. Chuyện tình của cặp vợ chồng này từng trở nên nổi tiếng khi Diệu Nhi từng công khai nói lời ngọt ngào với bạn trai trên 1 show truyền hình về cặp đôi.

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