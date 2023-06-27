Diễn viên Lê Phương tổ chức sinh nhật cho mẹ, nhan sắc phụ huynh lẫn 2 em gái xinh như hot girl của cô gây ngỡ ngàng

Mới đây, tối 26/6, trên trang cá nhân, Lê Phương vừa chia sẻ loạt ảnh cả gia đình cùng quây quần mừng sinh nhật cho mẹ ruột kèm lời chúc sinh nhật đầy yêu thương. Cụ thể, nữ diễn viên gửi lời chúc đến đấng sinh thành rằng: "Chúng con mừng sinh nhật Mẹ yêu! Mong Mẹ luôn vui khỏe hạnh phúc cùng gia đình!". Bữa tiệc được tổ chức tại một không gian giản dị, gần gũi với sự góp mặt của những người thân trong gia đình.

Trong ảnh đính kèm, Lê Phương diện đầm hoa đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch đẹp rạng rỡ, sánh đôi bên chồng Trung Kiên cùng hai con đáng yêu. Gây chú ý nhất khung ảnh là nhan sắc của mẹ và hai em gái ruột của Lê Phương. Có thể thấy cả đại gia đình nữ diễn viên đều sở hữu nhan sắc rất xinh đẹp, phúc hậu.

Mẹ ruột nữ diễn viên diện đầm đỏ thanh lịch rạng rỡ với vẻ ngoài sang trọng phúc hậu

Nhìn bức ảnh, dân tình phải xuýt xoa không ngừng: "Gia đình ai cũng đẹp hết", "Đại gia đình hạnh phúc quá", "Lê phương hội tụ nét đẹp cả cha lẫn mẹ thật xinh đẹp", "Chúc mẹ Lê Phương sinh nhật vui vẻ, cả gia đình đẹp quá", "Mỗi tấm hình của chị là một vẻ đẹp riêng", "Chúc mừng sinh nhật ngoại nhé, cả nhà đẹp quá", "Chúc bác sinh nhật vui vẻ luôn mạnh khỏe, nhìn hai bác phúc hậu quá", "Mẹ trẻ đẹp quá Phương ơi", "Cả nhà em ai cũng đẹp và phúc hậu lắm luôn",...

Hai cô em gái Trang Lê Vân và Trang Thiên Hương cũng sum họp trong dịp mừng sinh nhật mẹ

Lê Phương là chị cả trong gia đình có 3 chị em gái. Hai người em của cô là Trang Lê Vân và Trang Thiên Hương, nếu như ai chỉ mới nhìn thoáng qua sẽ luôn lầm tưởng 3 chị em cô là chị em sinh đôi vì khó lòng phân biệt ai là ai khi đứng cạnh nhau.

Nhan sắc khó lòng phân biệt ai là ai khi 3 chị em đứng cạnh nhau. Lê Phương (váy đỏ), Trang Lê Vân (váy hồng), Trang Thiên Hương (váy trắng)

Hiện tại Lê Phương theo đuổi con đường sự nghiệp nghệ thuật, còn cô em gái Trang Lê Vân là biên tập viên truyền hình tại quê nhà Trà Vinh. Còn em gái út Trang Thiên Hương sinh năm 2000 cũng có thành tích học tập tốt, Lê Phương từng khoe em gái đậu cùng lúc bốn trường đại học.