Diễn viên Kim Khánh tuổi U60: Quyết không kết hôn sau vết sẹo tình cảm, nhan sắc vẫn mãi nét thanh xuân

Năm 1991, Kim Khánh đoạt giải Hoa khôi của một cuộc thi Khoẻ đẹp - Thời trang - Thể thao. Sau cuộc thi, Kim Khánh nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của nhiều đạo diễn. Bên cạnh bộ phim "Người đàn bà yếu đuối", nữ diễn viên còn tham gia gây ấn tượng với loạt tác phẩm như: "Tốc độ tình yêu", "Vòng vây tội lỗi", "Chuyện tình của em",... Thời điểm hoàng kim, Kim Khánh phủ sóng rộng khắp với các vai trò từ người mẫu, ca sĩ và diễn viên. Ở mỗi lĩnh vực chị đều mang lại những dấu ấn riêng biệt.

Kim Khánh không còn là một cái tên xa lạ với nhiều thế hệ khán giả Việt. Từ những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước, Kim Khánh được xem là một hiện tượng với nhan sắc xinh đẹp, thân hình hoàn hảo nổi bật so với các diễn viên cùng thời. Kim Khánh nhanh chóng bén duyên với nghệ thuật bằng tài năng của mình.

Thành công trên con đường sự nghiệp là thế nhưng chuyện đời tư của Kim Khánh lại có nhiều nốt trầm. Trong lần chia sẻ về chuyện tình cảm của mình, diễn viên Kim Khánh cho biết: "Khoảng năm 1994-1995, tôi đang có rất nhiều show diễn. Ngày nào cũng đi đóng phim từ sáng tới chiều. Tối lại đi hát 4, 5 show. Lúc đó, tôi vừa có sự nghiệp vừa có tình yêu. Người yêu của tôi là một doanh nhân có tiếng ở Sài Gòn. Nói theo cách bây giờ là đại gia. Tôi gặp anh ấy một cách tình cờ. Anh là khán giả trung thành của tôi ở phòng trà Cẩm Vân – Khắc Triệu.

Kim Khánh từng là người mẫu thời trang nổi bật trong nhiều bộ ảnh lịch thời bấy giờ. Một nét đẹp mạnh mẽ và gương mặt sắc sảo, mái tóc uốn xoăn đã làm nên tên tuổi Kim Khánh. Còn về sự nghiệp ca hát, Kim Khánh cũng rất thành công với những ca khúc như: Bướm xuân, Triệu đóa hoa hồng,...

Vì tôi không có thói quen xuống giao lưu với khán giả nên phải vài tháng sau, chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện. Và phải vài năm sau mới yêu nhau bởi ba tôi là nhà binh nên khá khó khăn. May mắn là tình yêu của chúng tôi được gia đình ủng hộ".

Thành công trên con đường sự nghiệp là thế nhưng chuyện đời tư của Kim Khánh lại có nhiều nốt trầm

Tuy nhiên, sóng gió cuộc đời của nữ diễn viên bắt đầu xảy ra nhiều biến cố. Bố chị đột ngột qua đời đúng lúc cả gia đình chuẩn bị đi Mỹ định cư. Kim Khánh quyết định ở lại vì sắp lấy chồng nhưng sau đó không lâu, chị cay đắng phát hiện chồng chưa cưới phản bội, ngoại tình với bạn thân của mình.

Nữ diễn viên kể lại: "Trong quãng thời gian ấy, tôi nhận thấy tình yêu của anh dành cho tôi thay đổi. Cho tới khi có bằng chứng về việc anh có người thứ ba, tôi quyết định chia tay. Tôi là người chủ động chia tay nhưng lại rất đau khổ. Cùng lúc 3 biến cố ập đến: Đại tang của cha, gia đình xuất ngoại, chồng chưa cưới phản bội. Tôi bế tắc hoàn toàn...".

Kim Khánh đau đớn và sốc nặng tới mức trầm cảm và nhiều lần nghĩ tới… cái chết vì những biến cố liên tục xảy đến

Kim Khánh đau đớn và sốc nặng tới mức trầm cảm và nhiều lần nghĩ tới… cái chết. Sau khi vượt qua được chuỗi bi kịch đó, Kim Khánh không còn nghĩ tới chuyện lập gia đình mà chị chọn cuộc sống vui vẻ với tình yêu.

Kim Khánh cho hay: "Tôi đang rất vui và bình yên với tình yêu lúc này. Anh ấy có tâm hồn trẻ trung, đồng điệu với tôi. Chúng tôi gặp gỡ lần đầu tiên khi đang lơ lửng trên chín tầng mây, hay nói chính xác là trên máy bay. Từ lâu lắm rồi, tôi sống rất bình thản, nhẹ nhàng. Quan trọng là mình vui với tình yêu đang có. Tôi luôn luôn có tình yêu, sống vì yêu".

Sau khi vượt qua được chuỗi bi kịch đó, Kim Khánh không còn nghĩ tới chuyện lập gia đình mà chị chọn cuộc sống vui vẻ với tình yêu

Nhìn lại biến cố đấy, Kim Khánh thầm cảm ơn nó. Nhờ nó mà Kim Khánh mới biết cuộc sống độc thân… rất vui. Và nhờ thăng trầm ấy mà Kim Khánh có "chất liệu" cảm xúc chân thật hơn khi đóng phim.

Nhìn lại biến cố đấy, Kim Khánh thầm cảm ơn nó. Nhờ nó mà Kim Khánh mới biết cuộc sống độc thân… rất vui

Ở tuổi U60, Kim Khánh vẫn được khen ngợi về nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thanh xuân dường như không có dấu hiệu của sự lão hoá Chia sẻ về bí quyết giữ nhan sắc của mình, Kim Khánh bảo mình sống đơn giản, an vui và đọc kinh Phật thường xuyên. Điều đó cho chị sự thanh thản trong tâm hồn nên trẻ lâu hơn.

Nữ diễn viên dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, chị chỉ kiêng ăn tinh bột và tích cực tập luyện thể thao để giữ được vóc dáng hoàn hảo

Nữ diễn viên dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, chị chỉ kiêng ăn tinh bột và tích cực tập luyện thể thao để giữ được vóc dáng hoàn hảo. Vài năm gần đây, Kim Khánh rất tích cực tham gia những hoạt động và dự án phim liên quan đến cộng đồng LGBT, bởi chị cũng có người em trai đồng tính. Kim Khánh hy vọng những hoạt động của mình sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về giới tính thứ 3.