Diễn viên Kha Ly tiết lộ chuyện từng bị thầy giáo quấy rối, gạ gẫm

Đây là lần đầu diễn viên Kha Ly chia sẻ về chuyện từng bị một người thầy trong nghề quấy rối tình dục, có nhiều lời nói khiếm nhã.

Mới đây, khi tham gia một talk show truyền hình, diễn viên Kha Ly có nhiều chia sẻ bất ngờ xoay quanh vấn đề quấy rối tình dục. Tại đây, mỹ nhân phim "Cổng mặt trời" tiết lộ chuyện từng nhận được rất nhiều lời chọc ghẹo quá giới hạn.

Cô chia sẻ: “Ngày mới vào nghề, tôi từng đối mặt với nhiều lời đề nghị thẳng thừng, đại khái như là: Em ơi, đi khách sạn không, thực tế còn tệ hơn vậy. Nhưng có một lần, tôi rơi vào tình huống rất khó xử và bị nhiều tổn thương. Tôi bị một người thầy mình rất kính nể trong nghề dùng những lời nói ẩn ý và hành động đi quá giới hạn". Trước hành động và lời nói khiếm nhã của người mình từng kính trọng, bà xã Thanh Duy không vạch trần mà chọn cách né tránh.

Kha Ly ám ảnh khi bị quấy rối - Ảnh: FB

Nữ diễn viên cũng khuyên những chị em làm việc văn phòng bị quấy rối là đừng im lặng hay nghỉ việc vì sẽ rất thiệt thòi. Kha Ly cho rằng bản thân mỗi người hãy tự tìm cách tháo gỡ, trang bị vũ khí đề phòng trường hợp nguy hiểm. Cô nhấn mạnh, nếu bị cấp trên trêu chọc, gạ tình bằng những lời khiếm nhã thì nên lưu tin nhắn hoặc ghi âm lại và gửi cho vợ sếp.

Hơn 3 năm 'về chung nhà', vợ chồng nghệ sĩ vẫn rất mặn nồng - Ảnh: FB

Cặp đôi thường xuyên đi du lịch hâm nóng tình yêu - Ảnh: FB

Sinh năm 1988, Kha Ly là một gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Cô đang có cuộc sống êm đềm bên ông xã điển trai - diễn viên, ca sĩ Thanh Duy. Cặp đôi kết hôn năm 2016 và đang tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son" ngọt ngào. Đầu năm 2020, vợ chồng nghệ sĩ vừa tậu căn biệt thự mới. Được biết, đây là sự chuẩn bị của cặp đôi trước kế hoạch sinh con trong năm nay.

Chiêm ngưỡng biệt thự vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy mới tậu, ai cũng xuýt xoa vì độ 'khủng' Khoe biệt thự mới, vợ chồng diễn viên Kha Ly và Thanh Duy nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Trước đó, cặp đôi còn tiết lộ về kế hoạch có con trong năm nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-kha-ly-tiet-lo-chuyen-tung-bi-thay-giao-quay-roi-ga-gam-351197.html