Đại diện của Hồng Thanh và DJ Mie đã xác nhận cả hai có trục trặc tình cảm từ đầu năm và chính thức chia tay từ tháng 8/2023.

Thời gian qua, người hâm mộ "lo sốt vó" khi Hồng Thanh và DJ Mie 5 lần 7 lượt bị soi bằng chứng "đường ai nấy đi" sau 3 năm yêu nhau. Gần đây nhất, dân tình lần nữa xôn xao khi phát hiện cả 2 đã huỷ theo dõi nhau trên mạng xã hội. Đáng chú ý, giữa nghi vấn rạn nứt, DJ Mie còn đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Cô chia sẻ: "Chỉ hy vọng sấm sét không làm bạn sợ hãi, sóng dữ không làm bạn ngã gục, mưa lớn chẳng khiến bạn mất đi phương hướng. Hy vọng khi bão tan, mỗi người chúng ta đều trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình".

Thời gian qua, người hâm mộ "lo sốt vó" khi Hồng Thanh và DJ Mie 5 lần 7 lượt bị soi bằng chứng "đường ai nấy đi" sau 3 năm yêu nhau Liên quan đến sự việc này, mới đây, chia sẻ với trang Người đưa tin, đại diện của Hồng Thanh và DJ Mie cho biết: "Thật ra, vấn đề chia tay không phải là quyết định lúc này mà là đã là câu chuyện của nhiều tháng trước. Hai bạn đã quyết định chia tay vào đầu năm 2023, sau đó cũng muốn cho nhau cơ hội nên cũng còn qua lại để xem có thể đi cùng với nhau nữa hay không. Nhưng cuối cùng có lẽ hết duyên nên cả 2 quyết định dừng lại trong vui vẻ thực tế thời điểm chính xác là khoảng tháng 8 năm 2023. Hiện tại cả 2 vẫn là đồng nghiệp cùng công ty, nên sẽ luôn cùng đồng hành với nhau, bây giờ và kể cả các dự án sau này". Đại diện của Hồng Thanh và DJ Mie đã xác nhận cả hai có trục trặc tình cảm từ đầu năm và chính thức chia tay từ tháng 8/2023 Chia sẻ thêm về việc dù đã dừng lại nhưng cả hai vẫn xuất hiện cùng nhau, gần nhất là tại họp báo ra mắt phim, đại diện của cả hai nêu rõ lý do: "2 bạn là talent của công ty, nên tất cả những sự kiện, những lần xuất hiện trước công chúng gần đây đều sẽ theo quy định và các yêu cầu từ công ty. Như mọi người cũng thấy, mặc dù xuất hiện, đồng hành cùng nhau nhưng những cử chỉ thân thiết các bạn cũng hạn chế, vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp văn minh và tốt đẹp".

Vì cùng là talent của 1 công ty nên cả 2 vẫn sẽ sánh đôi cùng nhau tại các sự kiện. Gần đây nhất là cả 2 có mặt tại buổi ra mắt phim Hồng Thanh và DJ Mie chính thức hẹn hò từ đầu năm 2020. Cả hai gặp nhau trong một show diễn ở Đà Nẵng nhưng lúc đó vẫn chưa có nhiều ấn tượng về nhau. Sau này, nữ DJ tham gia một dự án của Hồng Thanh thì mới chính thức yêu đương. Dù Hồng Thanh từng chia sẻ không thích môi trường quán bar nhưng tôn trọng, ủng hộ công việc của bạn gái. Hồng Thanh và DJ Mie chính thức hẹn hò từ đầu năm 2020 sau khi Mie tham gia một dự án của Hồng Thanh DJ Mie được khán giả yêu thích nhiều hơn sau khi tham gia Rap Việt. Trong khi đó Hồng Thanh từng đoạt giải quán quân Cười Xuyên Việt 2017. Ngoài diễn xuất, anh còn theo đuổi con đường ca hát. Anh đã thực hiện một số MV như Anh Kết Em Rồi, Đám Cưới Nha.

Giữa ồn ào tình ái với nữ DJ Mie, Hồng Thanh ‘mếu máo’ chia sẻ: ‘Bã chửi em sáng giờ’ Gần đây, netizen rộ lên tin đồn couple Hồng Thanh và Mie đã đường ai nấy đi. Sau thời gian lắng nghe muôn kiểu đồn đoán, cuối cùng người trong cuộc cũng đã lên tiếng, nhưng “mếu máo” vô cùng “Ủa sao mọi người đồn tụi em chia tay tùm lum vậy? Bã chửi em sáng giờ bã tưởng em đồn mọi người ạ”.

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