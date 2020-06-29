Dù phải nhập viện điều trị nhưng diễn viên Đức Thịnh vẫn giữ tinh thần lạc quan và thoải mái để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Thông tin diễn viên Đức Thịnh của “Đội đặc nhiệm nhà C21” nhập viện điều trị ung thư hạch giai đoạn 2 đang khiến nhiều khán giả vô cùng lo lắng.

Được biết, anh phát hiện căn bệnh quái ác này vào cuối tháng 3/2020. Ban đầu, khi thấy có khối u sưng to ở cổ, Đức Thịnh chỉ đến bệnh viện gần nhà để khám và uống thuốc. Tuy nhiên, sau 10 ngày điều trị, bệnh tình không thuyên giảm nên anh quyết định vào Bệnh viện Ung bướu kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ kết luận anh bị ung thư hạch giai đoạn hai.

Diễn viên Đức Thịnh đang điều trị ung thư hạch giai đoạn 2 - Ảnh: Internet

Hiện tại, nam diễn viên đã nhập viện để điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Lúc phát hiện bệnh tình, Đức Thịnh cho biết bản thân rất sốc. Anh đã đến 5 bệnh viện kiểm tra để chắc chắn về kết quả.

Sau khi vượt qua cú sốc tinh thần, nam diễn viên Đức Thịnh đang giữ vững tinh thần lạc quan để chiến đấu với bệnh tật: “Điều quan trọng lúc này là phải thật thoải mái. Tôi đã đón nhận điều này thật nhẹ nhàng nên không muốn những người xung quanh xem đây là gánh nặng”.

Theo chia sẻ của nam diễn viên, gia đình đã dự tính đến nhiều phương án dự phòng để chữa bệnh cho anh. Thậm chí, cha của Đức Thịnh đã lên kế hoạch bán nhà để lo liệu chi phí cho quá trình điều trị. Bên cạnh đó, nam diễn viên cho biết anh sẽ điều trị bệnh ở Việt Nam thay vì ra nước ngoài. Trong khoảng thời gian này, bà xã Đức Thịnh là người luôn túc trực và chăm sóc cho anh.

Diễn viên Đức Thịnh (giữa) - Ảnh: Internet

Nhân vật Sơn trong 'Đội đặc nhiệm nhà C21' của Đức Thịnh - Ảnh: Internet

Đức Thịnh sinh năm 1982, anh được khán giả yêu mến qua vai Sơn trong bộ phim “Đội đặc nhiệm nhà C21”. Từ năm 2013, anh hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và sản xuất phim.

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