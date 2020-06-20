NSƯT Khôi Nguyên qua đời sau thời gian điều trị ung thư tụy

Hậu trường 20/06/2020 10:54

Sáng nay (20/6), nghệ sĩ Khôi Nguyên đã qua đời sau khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tụy giai đoạn cuối.

Vừa qua, thông tin nam diễn viên “Chạy án” Khôi Nguyên mắc bệnh ung thư tụy giai đoạn cuối khiến nhiều người bàng hoàng. Theo đó, cách đây hơn 1 tháng, ông bị ho kéo dài và sốt cao dai dẳng nên gia đình đã đưa đi kiểm tra.

Thời điểm phát hiện bệnh, NSƯT Khôi Nguyên vẫn giữ tinh thần lạc quan và thoải mái nhờ có sự động viên của gia đình, bạn bè cũng như khán giả.

Tuy nhiên, sáng nay (20/6), nghệ sĩ Khôi Nguyên đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Hà Đông (Hà Nội) sau quãng thời gian chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Những ngày cuối đời, sức khỏe của nam nghệ sĩ rất yếu, không nói được và phải dùng ống thở. Theo chia sẻ của người nhà, ông ra đi thanh thản. 

Nhiều nghệ sĩ, bạn bè và khán giả không khỏi đau buồn trước sự ra đi của NSƯT Khôi Nguyên.

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NSƯT Khôi Nguyên qua đời vào ngày 20/6 tại nhà riêng, hưởng thọ 77 tuổi - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Khôi Nguyên sinh năm 1943, ông là nghệ sĩ trực thuộc Nhà hát Cải lương Việt Nam. Trong sự nghiệp của mình, ông đã tham gia nhiều vở diễn nổi tiếng như “Khi thành phố lên đèn”, “Đôi dòng sữa mẹ”, “Sứ giả của tình yêu”... Bên cạnh đó, ông cũng tham gia vào một số bộ phim truyền hình như “Chạy án”, “Bí thư tỉnh ủy”, “Bác cả người sung sướng”, “Tình yêu không hẹn trước”...

Năm 1992, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Sau khi nghỉ hưu, ông dành phần lớn thời gian cho gia đình và bạn bè. Nam diễn viên thường cùng những người thân yêu đi du lịch nhiều nơi.

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