Diện trang phục xẻ ngực táo bạo, Hoa hậu Kỳ Duyên để lộ vòng 1 'phẳng lì'

Hậu trường 01/12/2017 15:42

Trong bộ ảnh mới nhất, Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì vòng 1 xẹp lép khi diện bộ váy xẻ ngực sâu.

Sau khi đón tuổi 21 đầy ý nghĩa bên cạnh người thân và bạn bè, Kỳ Duyên đã quyết định chụp một bộ ảnh với phong cách sexy, quyến rũ khác hắn trước đây để gửi đến người hâm mộ.

Diện trang phục xẻ ngực táo bạo, Hoa hậu Kỳ Duyên để lộ vòng 1 'phẳng lì' - Ảnh 1
Bước sang tuổi mới, Kỳ Duyên muốn mang đến một hình ảnh trưởng thành và mới lạ hơn dành cho khán giả - Ảnh: Internet

Không còn là một nàng hậu dịu dàng, mong manh, Kỳ Duyên "lột xác" thành một cô gái cá tính với làn da nâu khỏe khoắn trong những bộ trang phục gợi cảm.

Diện trang phục xẻ ngực táo bạo, Hoa hậu Kỳ Duyên để lộ vòng 1 'phẳng lì' - Ảnh 2
Những trang phục trong bộ ảnh của Kỳ Duyên được thiết kế với phong cách mới lạ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi diện bộ váy xẻ ngực sâu đầy quyến rũ, Kỳ Duyên đã khiến khán giả bất ngờ vì khuôn ngực 86 cm của cô hoàn toàn "mất tích".

Diện trang phục xẻ ngực táo bạo, Hoa hậu Kỳ Duyên để lộ vòng 1 'phẳng lì' - Ảnh 3
Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên đã để lại ấn tượng với khán giả khi sở hữu số đo 3 vòng lý tưởng 86-63-91cm. Thế nhưng, trong bộ trang phục gợi này vòng 1 "khủng" của người đẹp lại lép đến thế này -Ảnh: Internet

Diện trang phục xẻ ngực táo bạo, Hoa hậu Kỳ Duyên để lộ vòng 1 'phẳng lì' - Ảnh 4
Dù chụp ở góc độ nào cũng không thể "cứu" được vòng 1 của Kỳ Duyên - Ảnh: Internet

Diện trang phục xẻ ngực táo bạo, Hoa hậu Kỳ Duyên để lộ vòng 1 'phẳng lì' - Ảnh 5
Tuy nhiên, trong bộ ảnh này, thần thái quyền lực và cách tạo dáng "thần sầu" của người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi - Ảnh: Internet

Diện trang phục xẻ ngực táo bạo, Hoa hậu Kỳ Duyên để lộ vòng 1 'phẳng lì' - Ảnh 6
 Trong thời gian qua, Kỳ Duyên nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ khi trở thành huấn luyện viên nhỏ tuổi nhất trong cuộc thi The Look cùng với hai đàn chị Minh Tú và Phạm Hương - Ảnh: Internet

Diện trang phục xẻ ngực táo bạo, Hoa hậu Kỳ Duyên để lộ vòng 1 'phẳng lì' - Ảnh 7
Nói về việc tham gia chương trình thực tế này, Kỳ Duyên cho biết đây là cơ hội để đến gần hơn với công chúng cũng như cho cô thể hiện được cá tính và bản lĩnh - Ảnh: Internet

Diện trang phục xẻ ngực táo bạo, Hoa hậu Kỳ Duyên để lộ vòng 1 'phẳng lì' - Ảnh 8
Bên cạnh việc tham gia các hoạt động trong showbiz, Hoa hậu Việt Nam 2014 vẫn tiếp tục theo đuổi việc học ở trường Đại học Ngoại Thương - Ảnh: Internet

Kỳ Duyên nói điều gì khi bị gọi là Hoa hậu nhiều scandal nhất Việt Nam

Kỳ Duyên nói điều gì khi bị gọi là Hoa hậu nhiều scandal nhất Việt Nam

'Khi mọi người gọi với biệt danh như thế, mình sẽ cảm thấy buồn. Nhưng đó cũng chính là cái để giúp mình nhìn lại cảm xúc của bản thân' - Kỳ Duyên bộc bạch.

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