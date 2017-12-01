Diện trang phục xẻ ngực táo bạo, Hoa hậu Kỳ Duyên để lộ vòng 1 'phẳng lì'

Trong bộ ảnh mới nhất, Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì vòng 1 xẹp lép khi diện bộ váy xẻ ngực sâu.

Sau khi đón tuổi 21 đầy ý nghĩa bên cạnh người thân và bạn bè, Kỳ Duyên đã quyết định chụp một bộ ảnh với phong cách sexy, quyến rũ khác hắn trước đây để gửi đến người hâm mộ.

Không còn là một nàng hậu dịu dàng, mong manh, Kỳ Duyên "lột xác" thành một cô gái cá tính với làn da nâu khỏe khoắn trong những bộ trang phục gợi cảm.

Tuy nhiên, khi diện bộ váy xẻ ngực sâu đầy quyến rũ, Kỳ Duyên đã khiến khán giả bất ngờ vì khuôn ngực 86 cm của cô hoàn toàn "mất tích".

Kỳ Duyên nói điều gì khi bị gọi là Hoa hậu nhiều scandal nhất Việt Nam 'Khi mọi người gọi với biệt danh như thế, mình sẽ cảm thấy buồn. Nhưng đó cũng chính là cái để giúp mình nhìn lại cảm xúc của bản thân' - Kỳ Duyên bộc bạch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-trang-phuc-xe-nguc-tao-bao-hoa-hau-ky-duyen-de-lo-vong-1-phang-li-259489.html