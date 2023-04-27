Diện đồ cặp cùng nhau, ái nữ nhà Hà Hồ được khen ngợi 'truyền nhân' của mẹ qua một điểm khiến netizen ước ao?

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý là những nhóc tì nổi tiếng trong Vbiz và được nhiều khán giả yêu mến. Bên cạnh cậu út Leon hay 'tấu hài' thì 'chị ba' Lisa cũng khiến người hâm mộ xuýt xoa trước vẻ ngoài đáng yêu.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã tung loạt khoảnh khắc chung khung hình cùng ái nữ Lisa. Đáng chú ý, hai mẹ con khiến dân tình phát sốt khi diện đồ khá giống nhau, cùng tone màu. Có thể nói, nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà đã thừa hưởng những đường nét xinh đẹp từ ‘mẹ Hà’. Khoảnh khắc hai mẹ con Hà Hồ bên nhau trông như ‘bản chính’ chơi đùa cùng ‘bản sao’.

Chung khung hình, diện đồ khá giống mẹ, nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà được khen thừa hưởng những đường nét xinh đẹp từ ‘mẹ Hà’ - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, đôi chân dài thon thả chuẩn ‘gen mẹ Hà’ của ái nữ đã nổi bần bật, nhanh chóng nhận về hàng loạt cơn mưa lời khen cùng sự ngưỡng mộ của netizen. Có thể nói, cả nhan sắc lẫn phong thái của Lisa không hề bị lấn át khi cùng chung khung hình với Hồ Ngọc Hà.

Đôi chân dài thon thả chuẩn ‘gen mẹ Hà’ của Lisa đã nhanh chóng nhận về hàng loạt cơn mưa lời khen cùng sự ngưỡng mộ của netizen - Ảnh: Internet

Được biết, Hồ Ngọc Hà rất quan tâm đến sự phát triển của các con. Ngay từ khi bé Lisa còn nhỏ, nữ ca sĩ đã cho ái nữ tiếp xúc với bộ môn yoga. Nhóc tỳ cũng rất thích thú và hào hứng bắt chước luyện tập giống hệt mẹ.

Ngay từ khi bé Lisa còn nhỏ, nữ ca sĩ đã cho ái nữ tiếp xúc với bộ môn yoga - Ảnh: Internet

Con gái Hồ Ngọc Hà cũng sớm bộc lộ năng khiếu chuẩn ‘con nhà nòi’. Bé Lisa hoàn toàn tự tin tạo dáng trước ống kính, thường xuyên cùng ba mẹ chụp ảnh, đóng quảng cáo. Ngoài ra, cô bé còn được mẹ cho tập tành đi giày cao gót như mẫu nhí.

Lisa từ nhỏ được mẹ cho tập tành đi giày cao gót như mẫu nhí và học múa - Ảnh: Internet

Mặc dù luôn phải bận rộn với lịch trình công việc dày đặc, thậm chí là phải đi công tác xa trong nhiều ngày, thế nhưng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý vẫn dành ra phần lớn thời gian để chăm sóc và dõi theo quá trình lớn khôn của các con.