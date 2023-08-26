Diện mạo khác lạ đến khó nhận ra Thiện Nhân sau thời gian 'mất tích' khỏi showbiz

Hậu trường 26/08/2023 06:54

Chia sẻ về diện mạo mới, quán quân “Giọng hát Việt nhí 2014” cho biết, cô muốn thay đổi để trở nên khác biệt.

Năm 2014, Thiện Nhân gây ấn tượng khi giành được ngôi vị Quán quân chung cuộc The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí mùa 2. Xuyên suốt chương trình, giọng ca đã để lại nhiều dấu ấn qua các ca khúc như: Mẹ yêu con, Cô Đôi Thượng Ngàn, Đất nước lời ru...

Diện mạo khác lạ đến khó nhận ra Thiện Nhân sau thời gian 'mất tích' khỏi showbiz - Ảnh 1
Năm 2014, Thiện Nhân gây ấn tượng khi giành được ngôi vị Quán quân chung cuộc The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí mùa 2

Thời gian qua, nữ ca sĩ là tâm điểm của sự chú ý sau cuộc tranh đấu quyết liệt với gia đình liên quan đến chuyện tình cảm với người yêu đồng giới. Từ lúc đó, Thiện Nhân dường như không còn xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Trên trang cá nhân, cô gái cũng dường như "im hơi lặng tiếng" hơn để tránh ồn ào. Thỉnh thoảng chỉ đăng tải hình ảnh, cập nhật trạng thái lên trang cá nhân nhưng không còn dày đặc như trước.

Diện mạo khác lạ đến khó nhận ra Thiện Nhân sau thời gian 'mất tích' khỏi showbiz - Ảnh 2
Thời gian qua, nữ ca sĩ là tâm điểm của sự chú ý sau cuộc tranh đấu quyết liệt với gia đình liên quan đến chuyện tình cảm với người yêu đồng giới

Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, ca sĩ Thiện Nhân gây bất ngờ khi đăng tải clip khoe diện mạo mới. Theo đó, giọng ca sinh năm 2022 đã “cắt phăng” mái tóc dài thương hiệu để thay đổi hình tượng. Có thể nhận thấy, Thiện Nhân trông cá tính và sắc sảo hơn với kiểu tóc bob, mái bằng. Hầu hết khán giả đều cho rằng không còn nhận ra “bé Đu Đủ” ngày nào.

Diện mạo khác lạ đến khó nhận ra Thiện Nhân sau thời gian 'mất tích' khỏi showbiz - Ảnh 3
Giọng ca sinh năm 2022 đã “cắt phăng” mái tóc dài thương hiệu để thay đổi hình tượng

Chia sẻ về diện mạo mới, quán quân “Giọng hát Việt nhí 2014” cho biết, cô muốn thay đổi để trở nên khác biệt. Thiện Nhân cũng gầy hơn trước và cảm thấy hài lòng với diện mạo mới của mình. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip của cô nàng đã thu hút gần chục nghìn lượt xem và bình luận sôi nổi.

Diện mạo khác lạ đến khó nhận ra Thiện Nhân sau thời gian 'mất tích' khỏi showbiz - Ảnh 4
Chia sẻ về diện mạo mới, quán quân “Giọng hát Việt nhí 2014” cho biết, cô muốn thay đổi để trở nên khác biệt. Thiện Nhân cũng gầy hơn trước và cảm thấy hài lòng với diện mạo mới của mình

Trước đó, trên mạng xã hội, Thiện Nhân cũng không ít lần công khai xuất hiện và thoải mái thể hiện tình cảm dành cho người yêu đồng giới như trao nụ hôn lên má vô cùng tình tứ. Chỉ vậy thôi cũng đủ chứng minh chuyện tình cảm của họ vẫn diễn ra khá tốt đẹp dù vướng phải không ít những tranh cãi trái chiều đến từ công chúng.

Diện mạo khác lạ đến khó nhận ra Thiện Nhân sau thời gian 'mất tích' khỏi showbiz - Ảnh 5
Trên mạng xã hội, Thiện Nhân cũng không ít lần công khai xuất hiện và thoải mái thể hiện tình cảm dành cho người yêu đồng giới như trao nụ hôn lên má vô cùng tình tứ

Ca sĩ 21 tuổi cũng đăng tải nhiều hình ảnh đời thường, đi du lịch, nói lời ngọt ngào với “nửa kia” hơn cô 15 tuổi. Chia sẻ về chuyện tình cảm của mình trước đó, Thiện Nhân cho hay cả hai yêu và quyết định sống với nhau dài lâu.

Thiện Nhân khoe khoảnh khắc thân mật cùng người yêu đồng giới, hé lộ cách gọi 'nửa kia' đầy ngọt ngào

Thiện Nhân khoe khoảnh khắc thân mật cùng người yêu đồng giới, hé lộ cách gọi 'nửa kia' đầy ngọt ngào

Mới đây, trên trang cá nhân, Thiện Nhân đã chia sẻ loạt ảnh tình tứ và ngọt ngào cùng bạn trai đồng giới. Bên cạnh đó, cô cũng hé lộ cách gọi 'nửa kia' đầy ngọt ngào.

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