Diện mạo gây choáng của dàn thí sinh The Face 2018

Hậu trường 30/05/2018 14:26

Bên cạnh những thí sinh có ngoại hình nổi bật thì The Face năm nay cũng xuất hiện nhiều nhân tố lạ, thu hút sự chú ý của truyền thông ngay từ vòng sơ tuyển.

Sáng 30/5, buổi casting đầu tiên của chương trình The Face 2018 đã diễn ra tại một trung tâm hội nghị ở TP.HCM. Xuất hiện tại vòng sơ tuyển, nhiều thí sinh thu hút sự chú ý của truyền thông bởi diện mạo nổi bật. Bên cạnh các gương mặt trẻ tuổi, nhiều nhân vật khá nổi danh trên mạng xã hội như nhà thiết kế Trương Thanh Long, Á hậu Kiko Chan, Linh Khiếu, Lâm Á Hân... cũng đến tham gia casting.  

Theo nhận xét từ ban tổ chức, chất lượng thí sinh năm nay có vẻ đồng đều hơn so với các năm trước. Nổi lên trong số đó là các thí sinh diện trang phục gây sốc trong buổi đầu tiên ra mắt chương trình.

Diện mạo gây choáng của dàn thí sinh The Face 2018 - Ảnh 1
Một thí sinh nổi bật với màu tóc tím mộng mơ - Ảnh: Nhi Nguyễn
Diện mạo gây choáng của dàn thí sinh The Face 2018 - Ảnh 2
Diện mạo gây choáng của dàn thí sinh The Face 2018 - Ảnh 3
Thí sinh Lê Trương Thanh Tài (sinh năm 1997) lặn lội từ Bến Tre lên Sài Gòn tham gia casting - Ảnh: Nhi Nguyễn
Diện mạo gây choáng của dàn thí sinh The Face 2018 - Ảnh 4
Diện mạo gây choáng của dàn thí sinh The Face 2018 - Ảnh 5
Chuyên gia trang điểm Bi Tô gây choáng với bộ váy thướt tha cùng giày cao gót - Ảnh: Nhi Nguyễn
Diện mạo gây choáng của dàn thí sinh The Face 2018 - Ảnh 6
Các thí sinh đều cố gắng ăn mặc thật nổi bật để thu hút sự chú ý của truyền thông - Ảnh: Nhi Nguyễn
Diện mạo gây choáng của dàn thí sinh The Face 2018 - Ảnh 7
Á hậu Kiko Chan (tình cũ Kim Lý) cũng đến tham gia casting - Ảnh: Nhi Nguyễn
Diện mạo gây choáng của dàn thí sinh The Face 2018 - Ảnh 8
Một trong những thí sinh được báo chí săn đón nhất trong sáng nay - Ảnh: Nhi Nguyễn
Diện mạo gây choáng của dàn thí sinh The Face 2018 - Ảnh 9
Diện mạo gây choáng của dàn thí sinh The Face 2018 - Ảnh 10
Diện mạo gây choáng của dàn thí sinh The Face 2018 - Ảnh 11
Diện mạo gây choáng của dàn thí sinh The Face 2018 - Ảnh 12
Các thí sinh đến từ rất sớm để đợi casting - Ảnh: Nhi Nguyễn
Diện mạo gây choáng của dàn thí sinh The Face 2018 - Ảnh 13
Diện mạo gây choáng của dàn thí sinh The Face 2018 - Ảnh 14
Hot girl Lâm Á Hân hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho cuộc thi năm nay - Ảnh: Nhi Nguyễn
Diện mạo gây choáng của dàn thí sinh The Face 2018 - Ảnh 15
Dàn thí sinh The Face 2018 có khá nhan sắc vật nổi trội - Ảnh: Nhi Nguyễn

Clip thí sinh Lê Trương Thanh Tài trả lời phỏng vấn

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