Diện mạo gây choáng của dàn thí sinh The Face 2018

Sáng 30/5, buổi casting đầu tiên của chương trình The Face 2018 đã diễn ra tại một trung tâm hội nghị ở TP.HCM. Xuất hiện tại vòng sơ tuyển, nhiều thí sinh thu hút sự chú ý của truyền thông bởi diện mạo nổi bật. Bên cạnh các gương mặt trẻ tuổi, nhiều nhân vật khá nổi danh trên mạng xã hội như nhà thiết kế Trương Thanh Long, Á hậu Kiko Chan, Linh Khiếu, Lâm Á Hân... cũng đến tham gia casting.

Theo nhận xét từ ban tổ chức, chất lượng thí sinh năm nay có vẻ đồng đều hơn so với các năm trước. Nổi lên trong số đó là các thí sinh diện trang phục gây sốc trong buổi đầu tiên ra mắt chương trình.