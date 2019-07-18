Diện bikini nóng bỏng khoe dáng ‘mẹ một con’ hoàn hảo nhưng Trương Quỳnh Anh lại bị ‘ném đá’ vì điều này

Hậu trường 18/07/2019 17:26

Trên trang cá nhân, hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh đang trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng.

Từ sau khi ly hôn, nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh bỗng chuyển hướng sang phong cách gợi cảm và ngày càng xinh đẹp, quyến rũ. Mặc dù đã bước sang tuổi 30 và là mẹ một con nhưng Trương Quỳnh Anh vẫn sở hữu thân hình thon gọn đáng ngưỡng mộ. Được biết, nữ ca sĩ thường xuyên tập luyện yoga và nhảy sexy dance để giữ gìn sắc vóc.

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Ca sĩ Trương Quỳnh Anh ngày càng xinh đẹp, quyến rũ...
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... nhờ chăm chỉ luyện tập - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gợi cảm và nóng bỏng “đốt mắt” người nhìn. Mới đây, nữ ca sĩ vừa đăng tải hình ảnh diện bikini tạo dáng bên bờ biển kèm dòng trạng thái vu vơ: “Trời xanh xanh, mây trắng trắng, anh chịu say nắng, hay là say ai? Đừng hỏi em vì sao trời trong xanh thế này”.

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Hình ảnh được Trương Quỳnh Anh chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Trương Quỳnh Anh, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của cô. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại “không vừa mắt” với cách tạo dáng của người đẹp. Theo đó, kiểu ngồi của Trương Quỳnh Anh khi mặc bikini bị nhận xét là “vô duyên”.

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Một số bình luận tỏ ý không hài lòng với cách tạo dáng của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Một số bình luận của cư dân mạng: “Ngồi bành ra như vậy thì không đẹp cho lắm!”, “Người đẹp nhưng dáng ngồi thì… mất hình ảnh”, “Chị xinh đẹp nhưng dáng ngồi kém duyên ghê”…

Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ nhận những ý kiến trái chiều về cách tạo dáng và gu ăn mặc. Có lẽ, Trương Quỳnh Anh nên chú ý hơn khi chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội.

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Trên trang cá nhân, “Yêu nữ hàng hiệu” Trà Ngọc Hằng mới đăng tải loạt ảnh diện bikini cắt xẻ táo bạo tạo dáng gợi cảm “đốt mắt” người nhìn.

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Từ khóa:   Trương Quỳnh Anh

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