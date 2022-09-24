Diện bikini, đi giày sneaker, Hiền Thục khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên' với vóc dáng ở tuổi 41

Hậu trường 24/09/2022 17:00

Hình ảnh trẻ trung không ngờ của mẹ một con Hiền Thục với phong cánh thời trang lạ mắt khiến netizen không khỏi trầm trồ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hiền Thục đã chia sẻ hình ảnh mới nhất của mình. Trong ảnh, nữ ca sĩ diện bikini liền mảnh, đi giày sneaker màu cam nổi bật, trẻ trung, khoe trọn vóc dáng mảnh mai kèm dòng trạng thái: "Mặc đồ bơi mà mang giày là biết bơi giỏi cỡ nào rồi đó."

Diện bikini, đi giày sneaker, Hiền Thục khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên' với vóc dáng ở tuổi 41 - Ảnh 1

Diện bikini, đi giày sneaker, Hiền Thục khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên' với vóc dáng ở tuổi 41 - Ảnh 2

Diện bikini, đi giày sneaker, Hiền Thục khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên' với vóc dáng ở tuổi 41 - Ảnh 3
Hiền Thục khoe trọn vóc dáng bao chị em mơ ước với phong cách trẻ trung, năng động - Ảnh: FBNV

Có thể thấy trong loạt ảnh, Hiền Thục thả mái tóc dài xoăn nhẹ, bồng bềnh, cùng đường cong gợi cảm và thần thái rạng rỡ, xinh đẹp, cuốn hút. Hầu hết mọi người đều dành lời khen cho nữ ca sĩ với loạt ảnh cực chất này. Ở ngưỡng tuổi U41 nhưng trông Hiền Thục lúc nào cũng chỉ như gái đôi mươi.

 

Diện bikini, đi giày sneaker, Hiền Thục khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên' với vóc dáng ở tuổi 41 - Ảnh 4
Ở tuổi 41, Hiền Thục khiến bao chị em ao ước với body quyến rũ, thon gọn - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, nhiều netizen đã dành nhiều lời khen về body và phong cách thời trang độc đáo này đến giọng ca Nhật Ký của mẹ

"Đôi chân dài, miệng cười quyến rũ. Đẹp quá chị ơi!!!".

"Đôi giày truất quá luôn chị".

"Chính xác, bảo đảm e mà cởi ra.. để bơi thi thì chắc chắn là VÔ ĐỊCH THỦ. Dáng chuẩn đẹp, duyên dáng và dễ thương lắm luôn nè".

"Chị Thục sao cứ trẻ đẹp hoài".

Hiện tại, Hiền Thục vẫn làm mẹ đơn thân. Cô từng tuyên bố không tái hôn mà lựa chọn cuộc sống độc thân vui vẻ để lo cho con gái – Gia Bảo. Trong cuộc sống, Hiền Thục cũng rất chú trọng chăm sóc nhan sắc. Để duy trì vóc dáng thanh xuân, nữ ca sĩ giảm ăn. 1 ngày, cô chỉ ăn 1 bữa vào lúc 3 giờ chiều nhưng vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cần nạp vào người. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng khuyên mỗi người nên chọn cho mình một chế độ ăn phù hợp để có được vóc dáng như mong muốn.

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