Diễn biến mới từ phía cơ quan chức năng về vụ ca sĩ Vy Oanh nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Về phía Vy Oanh, nữ ca sĩ khẳng định, hiện tại cô và luật sư chưa nhận được văn bản nào của Cơ quan chức năng về việc tạm đình chỉ này.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của ca sĩ Vy Oanh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam). Công an TP.HCM cho biết lý do ra quyết định này là đã hết thời hạn và đang tiếp tục xác minh, nếu có cơ sở sẽ phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Đươc biết, theo thông tin của Zingnews, trước đó, ca sĩ Vy Oanh đã nộp đơn đến Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước, trong đó có ca sĩ Vy Oanh. Theo ca sĩ Vy Oanh, từ ngày 16/5 đến 9/10/2021, trong các buổi livestream, bà Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp không có căn cứ với mục đích bôi nhọ, vu khống, xúc phạm ca sĩ Vy Oanh với hàng loạt từ ngữ như “làm bé”, “giựt chồng”, “đẻ thuê”, “làm gái bao”... Và sau những buổi bà Phương Hằng phát sóng trực tiếp, nhiều người đã lập hội nhóm trên Facebook, YouTube đăng lại các video mà bà này livestream.

Sau khi nhận đơn tố cáo, Phòng cảnh sát hình sự đã chuyển đơn của ca sĩ Vy Oanh đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết ca sỹ Vy Oanh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Trước thông tin này, về phía Vy Oanh, nữ ca sĩ cũng nhanh chóng đăng tải nhiều bài viết khá dài trên trang cá nhân liên quan đến vụ việc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của nữ ca sĩ tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, Vy Oanh khẳng định, đến hiện tại cô và luật sư chưa nhận được văn bản nào của Cơ quan chức năng về việc tạm đình chỉ này. Vy Oanh cho biết, sang đầu tuần, tức thứ Hai ngày 14/3, cô và luật sư sẽ xác minh lại thông tin này với Cơ quan điều tra.

Bị "bóc mẽ" nhan sắc thật khác xa ảnh đăng facebook, Vy Oanh khẳng định bản thân bị "dìm", cố ý lựa ảnh xấu Bị lộ nhan sắc thật với mặt tròn, dáng kém xinh khác xa với ảnh chân dài như siêu mẫu khi tự đăng tải, Vy Oanh đã lên tiếng trần tình và cho biết bản thân có tăng cân song chỉ ở mức nhẹ, nếu muốn đánh giá ngoại hình cô một cách công tâm nhất thì phải gặp ngoài đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-tu-phia-co-quan-chuc-nang-ve-vu-ca-si-vy-oanh-nop-don-to-cao-ba-nguyen-phuong-hang-455341.html