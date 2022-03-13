Diễn biến mới từ phía cơ quan chức năng về vụ ca sĩ Vy Oanh nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Hậu trường 13/03/2022 09:36

Về phía Vy Oanh, nữ ca sĩ khẳng định, hiện tại cô và luật sư chưa nhận được văn bản nào của Cơ quan chức năng về việc tạm đình chỉ này.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của ca sĩ Vy Oanh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Công an TP.HCM cho biết lý do ra quyết định này là đã hết thời hạn và đang tiếp tục xác minh, nếu có cơ sở sẽ phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Đươc biết, theo thông tin của Zingnews, trước đó, ca sĩ Vy Oanh đã nộp đơn đến Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước, trong đó có ca sĩ Vy Oanh.

Theo ca sĩ Vy Oanh, từ ngày 16/5 đến 9/10/2021, trong các buổi livestream, bà Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp không có căn cứ với mục đích bôi nhọ, vu khống, xúc phạm ca sĩ Vy Oanh với hàng loạt từ ngữ như “làm bé”, “giựt chồng”, “đẻ thuê”, “làm gái bao”... Và sau những buổi bà Phương Hằng phát sóng trực tiếp, nhiều người đã lập hội nhóm trên Facebook, YouTube đăng lại các video mà bà này livestream.

Sau khi nhận đơn tố cáo, Phòng cảnh sát hình sự đã chuyển đơn của ca sĩ Vy Oanh đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết.

Diễn biến mới từ phía cơ quan chức năng về vụ ca sĩ Vy Oanh nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 1
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết ca sỹ Vy Oanh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, về phía Vy Oanh, nữ ca sĩ cũng nhanh chóng đăng tải nhiều bài viết khá dài trên trang cá nhân liên quan đến vụ việc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của nữ ca sĩ tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo đó, Vy Oanh khẳng định, đến hiện tại cô và luật sư chưa nhận được văn bản nào của Cơ quan chức năng về việc tạm đình chỉ này. Vy Oanh cho biết, sang đầu tuần, tức thứ Hai ngày 14/3, cô và luật sư sẽ xác minh lại thông tin này với Cơ quan điều tra.

Bị "bóc mẽ" nhan sắc thật khác xa ảnh đăng facebook, Vy Oanh khẳng định bản thân bị "dìm", cố ý lựa ảnh xấu

Bị "bóc mẽ" nhan sắc thật khác xa ảnh đăng facebook, Vy Oanh khẳng định bản thân bị "dìm", cố ý lựa ảnh xấu

Bị lộ nhan sắc thật với mặt tròn, dáng kém xinh khác xa với ảnh chân dài như siêu mẫu khi tự đăng tải, Vy Oanh đã lên tiếng trần tình và cho biết bản thân có tăng cân song chỉ ở mức nhẹ, nếu muốn đánh giá ngoại hình cô một cách công tâm nhất thì phải gặp ngoài đời.

Xem thêm
Từ khóa:   vy oanh tố bà Nguyễn Phương Hằng công an đình chỉ đơn tố cáo của Vy Oanh Vy Oanh - Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?