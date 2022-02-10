Bị "bóc mẽ" nhan sắc thật khác xa ảnh đăng facebook, Vy Oanh khẳng định bản thân bị "dìm", cố ý lựa ảnh xấu

Bị lộ nhan sắc thật với mặt tròn, dáng kém xinh khác xa với ảnh chân dài như siêu mẫu khi tự đăng tải, Vy Oanh đã lên tiếng trần tình và cho biết bản thân có tăng cân song chỉ ở mức nhẹ, nếu muốn đánh giá ngoại hình cô một cách công tâm nhất thì phải gặp ngoài đời.

Mới đây, Vy Oanh gây xôn xao MXH khi đi dự một sự kiện ra mắt phim. Trong các hình ảnh được truyền thông chụp lại, Vy Oanh bị lộ nhan sắc phần mũm mĩm. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ bởi gương mặt tròn, vóc dáng có dấu hiệu tăng cân thấy rõ của Vy Oanh. Trong loạt ảnh, nhiều khán giả đã soi ra điểm bất thường giữa ảnh chụp thực tế tại sự kiện và ảnh Vy Oanh tự đăng lên Facebook cá nhân. Qua đó, các hình ảnh được Vy Oanh tự đăng tải lên trang cá nhân dường như đã được chỉnh sửa kỹ càng nên trông nuột nà, thon gọn, chân cũng dài hơn.

Ảnh Vy Oanh tự đăng lên MXH trông khác xa (Ảnh: FBNV) Việc Vy Oanh tăng cân, trông mũm mĩm cũng là điều dễ hiểu khi hồi cuối năm 2021, nữ ca sĩ vừa sinh con thứ 3, cộng thêm mới ăn Tết xong thì chuyện tăng cân cũng là quá mức bình thường. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn tán đó chính là việc nữ ca sĩ đã chỉnh sửa hình ảnh quá đà để đăng lên trang của mình Trước lời bàn tán ngoại hình, Vy Oanh mới đây lên tiếng giãi bày. Dù thừa nhận bản thân đúng là có bị "ngải heo quật" song Vy Oanh cho biết mình chỉ tăng cân nhẹ, nếu muốn đánh giá ngoại hình cô một cách công tâm nhất thì phải gặp ngoài đời. Nữ ca sĩ cũng cho rằng những tấm ảnh truyền thông đăng tải đã "bị" chọn đúng vào những tấm xấu nhất.

"Thật ra em vẫn 47kg thôi, đố ai gặp trực tiếp em ở ngoài mà kêu em mập ý, chứ còn hình thì cũng tùy góc, tùy bộ đồ. Ngải heo quật nhẹ là có thật, còn quật nặng thì không, cả nhà không lo nha. Ví dụ chụp 100 tấm chọn tấm xấu nhất để lấy thì em chịu, còn face em thì đương nhiên em phải chọn góc em đẹp nhất chứ. Công tâm nhất là gặp trực tiếp ở ngoài nhen, ốm nữa em bị quở á vì mẹ bỉm chưa đầy 7 tháng sức khỏe vẫn là số một nha", Vy Oanh cho hay. Đính kèm theo đó, giọng ca "Đồng Xanh" tiếp tục chia sẻ thêm loạt ảnh với vóc dáng thon gọn, xinh xắn để chứng mình bản thân không hề mũm mĩm, đô con như loạt ảnh đang bị lan truyền.

Vy Oanh lộ body 'bé mỡ' sau Tết: Nhẫn kim cương siêu to khổng lồ, túi Hermès xa xỉ cũng không gánh nổi giao diện lần này Thời gian vừa qua Vy Oanh là sao nữ vướng khá nhiều ồn ào. Không chỉ "gây hấn" với nữ CEO Đại Nam mà vấn đề cân nặng của nữ ca sĩ cũng được CĐM đem ra bàn tán sôi nổi.

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