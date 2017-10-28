Điểm danh những nhóc tỳ được công chúng quan tâm nhất showbiz Việt hiện nay

Hậu trường 28/10/2017 15:33

Sở hữu những nét đáng yêu và trong sáng, các nhóc tỳ nhà Elly Trần, Tăng Thanh Hà, Hồng Nhung… luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

1. Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch (nhóc tỳ nhà Elly Trần)

Nữ diễn viên "Khát vọng thượng lưu" Elly Trần là mẹ của hai thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu Cadie và Alfie. Trước đó người hâm mộ đã “nháo nhào” trước những hình ảnh đầu tiên cô chia sẻ về con gái đầu lòng Cadie Mộc Trà. Gần đây, “bà mẹ bỉm sữa” hạnh phúc đón thêm thành viên mới là cậu con trai kháu khỉnh Alfie. Cả hai chị em sở hữu nét đẹp lai của cả bố và mẹ. 

Điểm danh những nhóc tỳ được công chúng quan tâm nhất showbiz Việt hiện nay - Ảnh 1
Cadie và Alfie nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Điểm danh những nhóc tỳ được công chúng quan tâm nhất showbiz Việt hiện nay - Ảnh 2
Cô chị Cadie lúc nào cũng duyên dáng và đáng yêu - Ảnh: FBNV

Điểm danh những nhóc tỳ được công chúng quan tâm nhất showbiz Việt hiện nay - Ảnh 3
“Hoàng tử bé” Alfie đã ra dáng quý ông ngay từ khi còn nhỏ - Ảnh: FBNV

Điểm danh những nhóc tỳ được công chúng quan tâm nhất showbiz Việt hiện nay - Ảnh 4
Hai chị em được mẹ đưa đi chụp những bộ ảnh rất dễ thương - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên cũng rất chăm chỉ cập nhật những hình ảnh mới của hai bé trên trang cá nhân khiến fan hâm mộ “đứng ngồi không yên”.

2. Richard (con trai đầu lòng của Tăng Thanh Hà)

Richard là con trai đầu lòng của Hà Tăng và ông xã Louis Nguyễn. Nhờ sự nổi tiếng của bố mẹ, cậu bé cũng nhận được sự quan tâm cực lớn của người hâm hộ. Tuy nhiên, vốn là người luôn kín kẽ trong cuộc sống riêng tư, Hà Tăng vẫn chưa tiết lộ hình ảnh cận mặt con. Đến nay, nhóc tỳ nhà Hà Tăng đã gần tròn 2 tuổi nhưng người hâm hộ mới chỉ được chiêm ngưỡng những bức ảnh không rõ mặt của Richard. Điều này càng khiến cho công chúng thêm tò mò về diện mạo của cậu bé.

Điểm danh những nhóc tỳ được công chúng quan tâm nhất showbiz Việt hiện nay - Ảnh 5
Richard nổi bật nổi mái tóc xoăn đáng yêu - Ảnh: Internet

Điểm danh những nhóc tỳ được công chúng quan tâm nhất showbiz Việt hiện nay - Ảnh 6
Richard được mẹ chia sẻ những hình ảnh không rõ mặt - Ảnh: Internet

Điểm danh những nhóc tỳ được công chúng quan tâm nhất showbiz Việt hiện nay - Ảnh 7
Muốn con có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác là mong muốn của Hà Tăng - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, “Ngọc nữ” vừa chào đón cô “công chúa nhỏ”. Fan hâm mộ dự đoán cô bé sẽ hot không kém anh trai mình.

3. Subeo (con trai của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la)

Subeo có mẹ là “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà và bố là doanh nhân nổi tiếng Cường Đô la. Ngay từ khi mới chào đời, Subeo luôn là đề tài nóng của công chúng. Chú nhóc thường xuyên xuất hiện trên báo, được tham dự nhiều sự kiện lớn cùng bố mẹ.

Điểm danh những nhóc tỳ được công chúng quan tâm nhất showbiz Việt hiện nay - Ảnh 8
Subeo nhí nhảnh bên mẹ Hà - Ảnh: Internet

Điểm danh những nhóc tỳ được công chúng quan tâm nhất showbiz Việt hiện nay - Ảnh 9
Cậu nhóc thường được mẹ đưa đi các sự kiện lớn - Ảnh: Internet

Điểm danh những nhóc tỳ được công chúng quan tâm nhất showbiz Việt hiện nay - Ảnh 10
Đáng yêu bên bố - Ảnh: Internet

Sở hữu những nét thông minh, hoạt bát, Subeo cho đến giờ vẫn luôn là một trong những nhóc tỳ hot nhất của showbiz Việt dù bố mẹ không còn ở bên nhau.

4. Bi béo (con trai Xuân Bắc)

“Gây bão” sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế?, Bi béo – con trai của nghệ sĩ hài Xuân Bắc được khán giả yêu mến bởi sự nhí nhảnh, hài hước cùng những câu nói “bá đạo” kế thừa từ người bố nổi tiếng.

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Chúng tôi có giống nhau không nào? - Ảnh : Internet

Điểm danh những nhóc tỳ được công chúng quan tâm nhất showbiz Việt hiện nay - Ảnh 12
Bi được khán giả yêu mến bởi sự hài hước “bá đạo” - Ảnh: Internet

Điểm danh những nhóc tỳ được công chúng quan tâm nhất showbiz Việt hiện nay - Ảnh 13
Cậu bé kế thừa sự hóm hỉnh của ông bố nổi tiếng Xuân Bắc - Ảnh: Internet

Ngay cả khi chương trình đã kết thúc, chú nhóc vẫn luôn được người hâm mộ săn đón và dành nhiều tình cảm yêu thương.

5. Tôm và Tép (cặp song sinh của vợ chồng diva Hồng Nhung)

Sau khi kết hôn với chồng ngoại quốc Kevin, diva Hồng Nhung hạ sinh cặp song sinh trai gái đáng yêu. Cô đặt tên bé trai là Tôm và bé gái là Tép. Thừa hưởng nét Châu Âu của bố và nét Á Đông của mẹ, hai anh em Tôm và Tép có ngoại hình rất ấn tượng khiến fan hâm mộ phải thổn thức.

Điểm danh những nhóc tỳ được công chúng quan tâm nhất showbiz Việt hiện nay - Ảnh 14
Tôm bà Tép thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ - Ảnh: Internet

Điểm danh những nhóc tỳ được công chúng quan tâm nhất showbiz Việt hiện nay - Ảnh 15
Cả hai sở hữu nét đáng yêu, trong sáng - Ảnh: Internet

Điểm danh những nhóc tỳ được công chúng quan tâm nhất showbiz Việt hiện nay - Ảnh 16
Mẹ Hồng Nhung thỉnh thoảng đưa Tôm và Tép tham dự các sự kiện vui chơi - Ảnh: Internet

Đặc biệt, hai anh em rất quấn quýt với nhau và được bố mẹ cho đi học nhiều môn nghệ thuật. Cả hai cũng thỉnh thoảng được mẹ đưa đến các sự kiện lớn.

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