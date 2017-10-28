Điểm danh những nhóc tỳ được công chúng quan tâm nhất showbiz Việt hiện nay

Nữ diễn viên "Khát vọng thượng lưu" – Elly Trần là mẹ của hai thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu Cadie và Alfie. Trước đó người hâm mộ đã “nháo nhào” trước những hình ảnh đầu tiên cô chia sẻ về con gái đầu lòng Cadie Mộc Trà. Gần đây, “bà mẹ bỉm sữa” hạnh phúc đón thêm thành viên mới là cậu con trai kháu khỉnh Alfie. Cả hai chị em sở hữu nét đẹp lai của cả bố và mẹ.

Nữ diễn viên cũng rất chăm chỉ cập nhật những hình ảnh mới của hai bé trên trang cá nhân khiến fan hâm mộ “đứng ngồi không yên”.

2. Richard (con trai đầu lòng của Tăng Thanh Hà)

Richard là con trai đầu lòng của Hà Tăng và ông xã Louis Nguyễn. Nhờ sự nổi tiếng của bố mẹ, cậu bé cũng nhận được sự quan tâm cực lớn của người hâm hộ. Tuy nhiên, vốn là người luôn kín kẽ trong cuộc sống riêng tư, Hà Tăng vẫn chưa tiết lộ hình ảnh cận mặt con. Đến nay, nhóc tỳ nhà Hà Tăng đã gần tròn 2 tuổi nhưng người hâm hộ mới chỉ được chiêm ngưỡng những bức ảnh không rõ mặt của Richard. Điều này càng khiến cho công chúng thêm tò mò về diện mạo của cậu bé.

Mới đây nhất, “Ngọc nữ” vừa chào đón cô “công chúa nhỏ”. Fan hâm mộ dự đoán cô bé sẽ hot không kém anh trai mình.

3. Subeo (con trai của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la)

Subeo có mẹ là “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà và bố là doanh nhân nổi tiếng Cường Đô la. Ngay từ khi mới chào đời, Subeo luôn là đề tài nóng của công chúng. Chú nhóc thường xuyên xuất hiện trên báo, được tham dự nhiều sự kiện lớn cùng bố mẹ.

Sở hữu những nét thông minh, hoạt bát, Subeo cho đến giờ vẫn luôn là một trong những nhóc tỳ hot nhất của showbiz Việt dù bố mẹ không còn ở bên nhau.

4. Bi béo (con trai Xuân Bắc)

“Gây bão” sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế?, Bi béo – con trai của nghệ sĩ hài Xuân Bắc được khán giả yêu mến bởi sự nhí nhảnh, hài hước cùng những câu nói “bá đạo” kế thừa từ người bố nổi tiếng.

Ngay cả khi chương trình đã kết thúc, chú nhóc vẫn luôn được người hâm mộ săn đón và dành nhiều tình cảm yêu thương.

5. Tôm và Tép (cặp song sinh của vợ chồng diva Hồng Nhung)

Sau khi kết hôn với chồng ngoại quốc Kevin, diva Hồng Nhung hạ sinh cặp song sinh trai gái đáng yêu. Cô đặt tên bé trai là Tôm và bé gái là Tép. Thừa hưởng nét Châu Âu của bố và nét Á Đông của mẹ, hai anh em Tôm và Tép có ngoại hình rất ấn tượng khiến fan hâm mộ phải thổn thức.

Đặc biệt, hai anh em rất quấn quýt với nhau và được bố mẹ cho đi học nhiều môn nghệ thuật. Cả hai cũng thỉnh thoảng được mẹ đưa đến các sự kiện lớn.