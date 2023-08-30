Điểm danh những mỹ nhân Việt sinh con ở tuổi ngoài 40, được chồng cưng chiều hết mực

Ngoài 40 tuổi, Mỹ Duyên lần đầu được làm mẹ, còn Trịnh Kim Chi hạnh phúc khi có con thứ hai.

Trịnh Kim Chi Ở tuổi 43, Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo mang thai lần 2 và hạ sinh một bé gái kháu khỉnh nặng 3,2kg tại bệnh viện quốc tế ở Bình Dương. Á hậu Việt nam 1994 cho biết, vợ chồng chị mong sinh thêm con từ nhiều năm trước, nhưng duyên không tới. Không chỉ vợ chồng Trịnh Kim Chi mà gia đình hai bên nội, ngoại và bạn bè, ai cũng gửi lời chúc mừng. Ở tuổi 43, Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo mang thai lần 2 và hạ sinh một bé gái kháu khỉnh nặng 3,2kg tại bệnh viện quốc tế ở Bình Dương Mang bầu khi đã U50 nhưng nữ diễn viên không gặp quá nhiều trở ngại, chị vẫn sinh hoạt, đóng phim và diễn kịch bình thường và chỉ hơi mệt những ngày sắp sinh mà thôi. Lần thứ hai mang thai, Trịnh Kim Chi tiết lộ, chị tăng hơn 7kg nhưng vóc dáng, gương mặt ít thay đổi, chỉ có vòng 2 ngày càng to dần. Chị có kế hoạch ăn uống khá kỹ lưỡng để bổ sung những chất cần thiết cho em bé và không để lên cân nhiều. Vì muốn bất ngờ nên Trịnh Kim Chi không đi siêu âm để biết giới tính của con.

Vì muốn bất ngờ nên Trịnh Kim Chi không đi siêu âm để biết giới tính của con Mỹ Duyên Là người lận đận trong chuyện tình duyên, phải đến năm 40 tuổi, nữ nghệ sĩ mới có bến đỗ bình yên bên chồng Việt kiều Đức là Hoàng Công Phước. Diễn viên Xóm nước đen chia sẻ, chị từng tuyệt vọng về chuyện chồng con khi 35 tuổi. Nhưng có lẽ, mọi thứ trong cuộc sống đều có duyên phận và hạnh phúc đến với chị một cách muộn màng. Là người lận đận trong chuyện tình duyên, phải đến năm 40 tuổi, nữ nghệ sĩ mới có bến đỗ bình yên bên chồng Việt kiều Đức là Hoàng Công Phước Một thời gian kết hôn, chị có con trai đầu lòng. Ở tuổi ngoài 40, Mỹ Duyên chia sẻ, những ngày đầu mang thai, cơ thể cô chưa thích nghi được với trạng thái mới nên có phản ứng nhạy cảm hơn bình thường. Hai tháng đầu cô bị dị ứng, da nổi mụn, ngứa, có khi còn nổi mề đay nên không ngủ được.

Khi cậu quý tử lên 2 tuổi, Mỹ Duyên và chồng mới tổ chức đám cưới vào cuối tháng 4/2014. Hôn lễ giản dị, ấm cúng được diễn ra ở một nhà thờ nhỏ tại Đức Khi cậu quý tử lên 2 tuổi, Mỹ Duyên và chồng mới tổ chức đám cưới vào cuối tháng 4/2014. Hôn lễ giản dị, ấm cúng được diễn ra ở một nhà thờ nhỏ tại Đức. Cặp đôi hạnh phúc bởi trong ngày thiêng liêng, con trai Philly đã chững chạc, chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ của bố mẹ. Khánh Thi Đầu tháng 3, Khánh Thi gây chú ý khi xác nhận đang mang bầu lần 3 ở tuổi 41. Thời gian đầu, nữ kiện tướng dance sport cho biết sức khỏe cô yếu, ốm nghén dữ dội. Khi mang bầu, vóc dáng của Khánh Thi có sự thay đổi. Tuy nhiên cô không tăng cân nhiều, gương mặt vẫn giữ nét tươi tắn. Đầu tháng 3, Khánh Thi gây chú ý khi xác nhận đang mang bầu lần 3 ở tuổi 41 Người hâm mộ khen ngợi Khánh Thi thăng hạng nhan sắc khi mang bầu. Bà xã Phan Hiển ghi điểm với làn da căng bóng, thần sắc rạng rỡ, mỗi lần xuất hiện đều nổi bật. Mặc dù có những lúc "ốm nghén vật vã", Khánh Thi luôn cố gắng giữ tinh thần thoải mái. Cô quan niệm "nghĩ tích cực" trong mọi hoàn cảnh để cuộc sống được "dễ thở". Sau 2 lần chăm vợ mang bầu, đến lần này, Phan Hiển cho biết anh "kinh nghiệm đầy mình" trong việc chăm chút sức khỏe, tinh thần mẹ bầu. Sau 2 lần chăm vợ mang bầu, đến lần này, Phan Hiển cho biết anh "kinh nghiệm đầy mình" trong việc chăm chút sức khỏe, tinh thần mẹ bầu

Phương Trinh tăng 16kg lúc mang thai vẫn không ngại diện nội y, vóc dáng sau sinh khiến ai cũng choáng Phương Trinh Jolie đã đã chia sẻ hình ảnh thời mang thai và sau khi sinh Tyga khiến người hâm mộ được một phen ngưỡng mộ.

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